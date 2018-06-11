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Общество

15 июня в Кыргызстане — Орозо айт

Орозо айт назначен на 15 июня. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Уточняется, что такое решение было принято духовенством трех стран — Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана — на круглом столе в городе Ташкенте.

«Принято решение, что в этих трех странах Орозо айт пройдет 15 июня. Сегодня выйдет приказ верховного муфтия о дате празднования окончания мусульманского поста», — сообщили в ДУМК.

Министерство труда и социального развития сообщает, что согласно статье 113 Трудового кодекса КР, мусульманский праздник Орозо айт, определяемый по лунному календарю, является нерабочим праздничным днем в Кыргызстане. Таким образом, кыргызстанцы будут отдыхать 15, 16 и 17 июня.
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