В Бишкеке открылась выставка современного искусства «Красная таблетка»

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева открылась выставка современного искусства «Красная таблетка».

Наверное, все, кто смотрел фильм «Матрица», думали, что же лучше выбрать — красную таблетку, чтобы узнать правду о мире и себе, или синюю, позволяющую оставаться в неведении. «Красная таблетка» — это размышление на тему «кто мы?»

На выставке представлены художественные работы в виде инсталляций, видео, аудио, фото, графики, документации и другое.

«Мы предлагаем произвести некоторую деконструкцию нас самих, найти разные практики осмысления идентичности и памяти, понять, каким образом множество факторов формирует наше понимание себя и других», — отметили организаторы.

Выставка продлится до 30 июня.