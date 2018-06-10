Ошская трагедия. Забыть невозможно

Сегодня в Кыргызстане вспоминают трагический июнь 2010 года. Восемь лет назад в этот день в Оше произошли межэтнические столкновения.

По неофициальным данным, уже в первые дни беспорядков погибло около 800 человек. Вечером 14 июня СМИ сообщали более чем о двух тысячах погибших.

Однако государственные органы КР дают иную статистику: официально зарегистрировано 443 жертвы.

Правоохранительные органы возбудили по противоправным фактам 5 тысяч 646 уголовных дел, из них по Ошу — 3 тысячи 346, по Ошской области — 1 тысячу 303, по Джалал-Абадской области — 954, еще 43 дела возбудила Военная прокуратура. Это данные Генеральной прокуратуры.

В суд направили 336 уголовных дел в отношении 532 лиц. Рассмотрено 286 дел в отношении 488 лиц с осуждением их к различным видам наказания.

В отчете Национальной комиссии по расследованию причин трагических событий, произошедших на юге республики в июне 2010-го, даны такие сведения: на 10 декабря 2010 года в Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях обнаружено 426 тел, из которых опознано 381.

Большинство опознанных — узбеки (276). Кыргызов — 105, представителей других национальностей — 2. Телесные повреждения получили 1 тысяча 925 граждан (у 925 из них огнестрельные ранения).

Согласно отчету, погибли 10 сотрудников МВД (ранены 172, включая двух пенсионеров МВД), убит один офицер и еще два военнослужащих ранены.

Отправной точкой начала массового межнационального конфликта в Оше, по мнению нацкомиссии, стала очередная драка между группами кыргызской и узбекской молодежи в игровом заведении «24 часа» возле гостиницы «Алай» вечером 10 июня.

По данным международной независимой комиссии под руководством финна Киммо Кильюнена, опубликовавшей отчет в 2011 году, в этническом конфликте на юге Кыргызстана погибли 470 человек.

Более 90 процентов убитых — мужчины. Около 67 процентов погибших имели огнестрельные ранения, 90 процентов из этого числа — узбеки.

Комиссия также отметила, что среди арестованных и обвиненных в убийстве подавляющее большинство составили лица узбекской национальности.

Специалисты из-за рубежа выявили пять основных причин зарождения противостояния этносов на юге. Первая — это высокая плотность населения, недостаток земельных и водных ресурсов, несправедливое распределение властных полномочий и языковой фактор. Второй причиной эксперты назвали активность криминалитета, в частности, борьбу за контролируемый ранее семьей Бакиевых наркотрафик. Третьей — политические факторы, четвертой — дефицит достоверной информации. И, наконец, одним из главных факторов дестабилизации обстановки в регионе и межэтнических столкновений, по мнению ряда аналитиков, стало наличие внешнего проекта.

Каждый год руководители страны, политики, говорят о том, что мы не вправе забывать об этой трагедии. Пережившие ее уж точно не забудут. Как и те, кто до сих пор не знает, где их дети. Недавно на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев (СДПК) обратился к представителю правительства в парламенте с просьбой обратить внимание на родителей, дети которых пропали без вести в июньских событиях 2010 года.