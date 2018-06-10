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Общество

Ошская трагедия. Забыть невозможно

Фото из Интернета

Сегодня в Кыргызстане вспоминают трагический июнь 2010 года. Восемь лет назад в этот день в Оше произошли межэтнические столкновения.

По неофициальным данным, уже в первые дни беспорядков погибло около 800 человек. Вечером 14 июня СМИ сообщали более чем о двух тысячах погибших. 

Однако государственные органы КР дают иную статистику: официально зарегистрировано 443 жертвы.

Правоохранительные органы возбудили по противоправным фактам 5 тысяч 646 уголовных дел, из них по Ошу — 3 тысячи 346, по Ошской области — 1 тысячу 303, по Джалал-Абадской области — 954, еще 43 дела возбудила Военная прокуратура. Это данные Генеральной прокуратуры.

В суд направили 336 уголовных дел в отношении 532 лиц. Рассмотрено 286 дел в отношении 488 лиц с осуждением их к различным видам наказания.

В отчете Национальной комиссии по расследованию причин трагических событий, произошедших на юге республики в июне 2010-го, даны такие сведения: на 10 декабря 2010 года в Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях обнаружено 426 тел, из которых опознано 381.

Большинство опознанных — узбеки (276). Кыргызов — 105, представителей других национальностей — 2. Телесные повреждения получили 1 тысяча 925 граждан (у 925 из них огнестрельные ранения).

Согласно отчету, погибли 10 сотрудников МВД (ранены 172, включая двух пенсионеров МВД), убит один офицер и еще два военнослужащих ранены.

Отправной точкой начала массового межнационального конфликта в Оше, по мнению нацкомиссии, стала очередная драка между группами кыргызской и узбекской молодежи в игровом заведении «24 часа» возле гостиницы «Алай» вечером 10 июня.

По данным международной независимой комиссии под руководством финна Киммо Кильюнена, опубликовавшей отчет в 2011 году, в этническом конфликте на юге Кыргызстана погибли 470 человек.

Более 90 процентов убитых  мужчины. Около 67 процентов погибших имели огнестрельные ранения, 90 процентов из этого числа  узбеки.

Комиссия также отметила, что среди арестованных и обвиненных в убийстве подавляющее большинство составили лица узбекской национальности.

Специалисты из-за рубежа выявили пять основных причин зарождения противостояния этносов на юге. Первая — это высокая плотность населения, недостаток земельных и водных ресурсов, несправедливое распределение властных полномочий и языковой фактор. Второй причиной эксперты назвали активность криминалитета, в частности, борьбу за контролируемый ранее семьей Бакиевых наркотрафик. Третьей — политические факторы, четвертой — дефицит достоверной информации. И, наконец, одним из главных факторов дестабилизации обстановки в регионе и межэтнических столкновений, по мнению ряда аналитиков, стало наличие внешнего проекта.

Каждый год руководители страны, политики, говорят о том, что мы не вправе забывать об этой трагедии. Пережившие ее уж точно не забудут. Как и те, кто до сих пор не знает, где их дети. Недавно на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев (СДПК) обратился к представителю правительства в парламенте с просьбой обратить внимание на родителей, дети которых пропали без вести в июньских событиях 2010 года.

Со времени событий, произошедших на юге страны, прошло 8 лет. 14 человек пропали без вести. Родители до сих пор обращаются к нам. Окажите родителям помощь и уделите им внимание.

Дастан Бекешев

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