Кыргызстанка Жанар Туратова стала призером международного конкурса «Урал моно»

Кыргызстанка Жанар Туратова стала призером международного конкурса-фестиваля «Урал моно», прошедшего в Уфе (Россия). Об этом сообщили организаторы.
По их данным, в нем приняли участие лучшие творческие коллективы и исполнители из регионов РФ и ближнего зарубежья.
Участников оценивало жюри под председательством композитора, заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан, лауреата молодежной государственной премии РБ имени Ш.Бабича Урала Идельбаева.
Гран-при конкурса получил Расул Курбанов из Казахстана. Победителю достался сертификат на 250 тысяч рублей. На фестивале он представил музыкальную культуру уйгурского народа, исполнив лирическую песню «Вспомнишь ли ты меня».
Жанар Туратова завоевала третье место в номинации «солист-вокалист».