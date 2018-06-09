Кыргызстанка Жанар Туратова стала призером международного конкурса «Урал моно»

Кыргызстанка Жанар Туратова стала призером международного конкурса-фестиваля «Урал моно», прошедшего в Уфе (Россия). Об этом сообщили организаторы.

По их данным, в нем приняли участие лучшие творческие коллективы и исполнители из регионов РФ и ближнего зарубежья.

Участников оценивало жюри под председательством композитора, заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан, лауреата молодежной государственной премии РБ имени Ш.Бабича Урала Идельбаева.

Гран-при конкурса получил Расул Курбанов из Казахстана. Победителю достался сертификат на 250 тысяч рублей. На фестивале он представил музыкальную культуру уйгурского народа, исполнив лирическую песню «Вспомнишь ли ты меня».