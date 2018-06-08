Сотрудников Жайылского РОВД привлекут к уголовной ответственности

Сотрудников Жайылского РОВД, допустивших в стенах отдела убийство Бурулай Турдалиевой, привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщил на заседании Общественного совета МВД заместитель начальника Службы внутренней безопасности Омурали Сегизбаев.

По его данным, возбуждено два уголовных дела.

«Пять сотрудников уволены с формулировкой «без права восстановления на работе», — сказал Омурали Сегизбаев и добавил, что в Жайылском РОВД до этого три раза проводили служебную проверку.

«Никто не ожидал, что так будет. Сотрудники думали, что они договорятся. Когда сотрудник отвлекся, Марс Бодошев заскочил в кабинет», — сообщил он.