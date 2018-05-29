Дети сказали: прикольный. В школы Кыргызстана внедряют сайт ibilim за $190 тысяч

В школах Кыргызстана внедряют сайт ibilim.kg. Разработка мультимедийного портала обошлась в $190 тысяч. Об этом ИА «24.kg» рассказали в Министерстве образования и науки.

Министерство открывает 60 электронных библиотек в школах республики. На портале хранится информация по математике, кыргызскому, русскому и английскому языкам, изобразительному искусству, музыке, природоведению.

«Это те предметы, которые изучают в начальной школе. Однако материал не разделен по классам, а только на два уровня — простой и продвинутый. Им могут пользоваться как ученики, так и учителя. Там есть задания, познавательные игры, караоке. Доступна и версия для мобильных телефонов», — пояснили в пресс-службе.

Проект осуществлен при поддержке Всемирного банка. Он проводил тендер и выбирал разработчиков.