19:33
USD 68.24
EUR 79.69
RUB 1.10
Общество

Дети сказали: прикольный. В школы Кыргызстана внедряют сайт ibilim за $190 тысяч

В школах Кыргызстана внедряют сайт ibilim.kg. Разработка мультимедийного портала обошлась в $190 тысяч. Об этом ИА «24.kg» рассказали в Министерстве образования и науки.

Министерство открывает 60 электронных библиотек в школах республики. На портале хранится информация по математике, кыргызскому, русскому и английскому языкам, изобразительному искусству, музыке, природоведению.

«Это те предметы, которые изучают в начальной школе. Однако материал не разделен по классам, а только на два уровня — простой и продвинутый. Им могут пользоваться как ученики, так и учителя. Там есть задания, познавательные игры, караоке. Доступна и версия для мобильных телефонов», — пояснили в пресс-службе.

Проект осуществлен при поддержке Всемирного банка. Он проводил тендер и выбирал разработчиков.
Ссылка:
просмотров: 621
Версия для печати
Материалы по теме
Школу в Бишкеке, построенную на казахские деньги, отремонтировали
Забавный робот получил аттестат вместо ученицы, которая заболела
Дети держат орозо. Министерство образования повлиять на ситуацию не может
Школы в Кыргызстане могут перейти на 7-балльную систему оценивания
Вместо банкета. Спустя 20 лет одноклассники построили спортплощадку для школы
В селе Западном Чуйской области 20 лет не могут построить школу
Всех обезличить? Зачем депутат предлагает ввести школьную форму серого цвета
«Бесишь ты меня!» В Бишкеке учитель ударила ребенка. Ее уволят
Новая школа в Беловодском должна появиться к сентябрю
Горожане просят починить опасный мост возле школы № 48
Популярные новости
Рожа мне твоя не&nbsp;нравится. Почему кыргызов задерживают в&nbsp;Москве полицейские Рожа мне твоя не нравится. Почему кыргызов задерживают в Москве полицейские
Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Обратный отсчет в&nbsp;деле Текебаева. В&nbsp;Генпрокуратуре приняли заявление адвокатов Обратный отсчет в деле Текебаева. В Генпрокуратуре приняли заявление адвокатов
Бизнес
Более 1&nbsp;миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;4&nbsp;месяца 2018 года Более 1 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за 4 месяца 2018 года
Лайфхак: как подобрать красивый номер телефона Лайфхак: как подобрать красивый номер телефона
«О!Деньги»: получи кэшбэк 10 процентов за продвижение товаров на Lalafo! «О!Деньги»: получи кэшбэк 10 процентов за продвижение товаров на Lalafo!
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»