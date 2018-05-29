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Общество

Школы и детсады. Как мэрия Бишкека их ремонтирует и решает вопрос нехватки мест

Ежегодный бюджет социальной сферы города Бишкека составляет 4 миллиарда 700 миллионов сомов, или 60 процентов городского бюджета. При этом только на сферу образования в прошлом году было предусмотрено 3 миллиарда 53 миллиона сомов. Такие данные приводятся в отчете мэрии по социальной работе.

Отчет должны были рассмотреть сегодня на сессии Бишкекского городского кенеша, однако этот вопрос был снят с повестки после сообщения об увольнении вице-мэра, курировавшего сектор, Айгуль Рыскуловой.

В столице работают 187 муниципальных образовательных организаций: 96 школ, 85 дошкольных и шесть внешкольных организаций. Кроме того, в Бишкеке функционируют 55 частных школ, 13 ведомственных и 116 частных детских садов.

Дошкольные учреждения посещают 22 тысячи 115 детей при проектной мощности 13 тысяч 945 мест, что превышает предельную наполняемость в 2,5 раза.

Возвращены в муниципальную собственность пять дошкольных организаций, ведутся работы по возврату еще двух.

В 2017 году на проведение текущего и капитального ремонта образовательных организаций из различных источников потрачено 267, 2 миллиона сомов.

Все аварийные образовательные школы (№№ 10, 28, 44, 25, 76) были включены в проект титульного списка строек на капитальный ремонт 2017 года.

Ремонт был завершен в двух школах, еще две закончат в текущем году. Школу № 76 включили в титульный список на 2018 год.  

В 2018 году на ремонт образовательных учреждений планируется потратить 112,3 миллиона сомов.
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