Как судьи халатно исполняют обязанности. На них жалуется даже Генпрокуратура

Генпрокуратура направила представление в Совет судей о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Свердловского районного суда Бишкека Санжара Чотонова. Комиссия при совете жалобу главного надзорного органа страны удовлетворила.

Уточняется, что Генеральной прокуратурой рассмотрено письмо главного управления финансово-хозяйственного обеспечения МВД с просьбой разъяснить исполнение приговора райсуда по одному из уголовных дел.

Установлено, что приговором суда обвиняемая осуждена на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии.

Приговор был обжалован и изменен Бишкекским городским судом. К осужденной применена амнистия и сокращена часть наказания на одну треть.

Установлено, что после этого судья Санжар Чотонов направляет свой приговор по уголовному делу в соответствующие структуры района для исполнения в части уничтожения и возврата вещественных доказательств. Однако приговор направлен с грубыми техническими ошибками в установочной части.

Кроме того, в приговоре указано, что исчисление начала срока считать с 10 сентября 2016 года, тогда как обвиняемая была задержана 10 сентября 2015 года.

«Таким образом, ненадлежащее и халатное исполнение своих обязанностей судьей Санжаром Чотоновым привело к несвоевременному исполнению судебного акта», — отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, Санжар Чотонов вынес решение и по делу экс-владельца Издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Кима, который приговорен к шести годам колонии условно с испытательным сроком два года.