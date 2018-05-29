Эсенкул Момункулов уволился из Агентства по продвижению и защите инвестиций

Эсенкул Момункулов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Чиновник покинул пост главы Агентства по продвижению и защите инвестиций. Об этом он сообщил журналистам.

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Премьер-министр уже подписал распоряжение об отставке. Напомним, что Эсенкул Момункулов возглавил Агентство по продвижению и защите инвестиций 16 ноября 2017 года по распоряжению премьер-министра Сапара Исакова. Ранее он работал советником главы правительства.

ИА «24.kg» ранее сообщало, что на Эсенкула Момункулова зарегистрированы десять компаний.