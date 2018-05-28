Реконструкция Исторического музея. АКС ГКНБ приступила к проверке

Проводится проверка по нерациональному и нецелевому использованию бюджетных средств при проведении реконструкции Государственного исторического музея. ОБ этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

АКС ГКНБ совместно со Счетной палатой начали проверку использования средств для реконструкции Исторического музея еще в апреле.

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В 2015 году распоряжением премьер-министра поручено провести реконструкцию Государственного исторического музея за счет предоставленной помощи Турецкой Республики. По договоренности турецкая сторона должна была выделить в течение трех лет $15 миллионов в виде гранта. Более $4 миллионов потрачены на ремонт фасадной части и благоустройство прилегающей территории музея.

Не дожидаясь установленных сроков освоения грантовых средств, правительство выделило из республиканского бюджета деньги для завершения строительных работ.

Департаменту жилищно-гражданского строительства выделен 1 миллиард 569 миллионов 477 тысяч сомов на реконструкцию внутренней части музея и приобретение оборудования.

Напомним, парламентская фракция «Ата Мекен» озвучила факты нерационального использования денег при ремонте Исторического музея и дороговизне некоторых приобретений.