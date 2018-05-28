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Общество

Бишкекчане готовы отказаться от госпособий при зарплате в 20 тысяч сомов

В Бишкеке изучили семьи, получающие ежемесячное пособие по малообеспеченности (ЕПМС). О результатах исследования сегодня рассказали в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По их данным, в ходе опроса охватили 90 процентов получателей выплат. Всего в обследованных домохозяйствах проживало 1,2 тысячи детей.

Основная доля заявителей ЕПМС — молодые женщины в возрасте от 18 до 39 лет, большинство из которых не состоят в браке, являются безработными.

«Каждый десятый респондент не мог найти работу (13 процентов) или не работает по причине инвалидности (11 процентов). Среди других причин, не позволяющим респондентам работать, были названы: необходимость ухаживать за детьми-инвалидами, беременность, слабое здоровье, а также пенсионный возраст. Все опрошенные (100 процентов) сообщили, что социальные пособия являются источником дохода для всего домохозяйства», — отметили в ведомстве.

Каждый второй респондент (55 процентов) указал, что имеет доход от случайных заработков, который в среднем в месяц составляет 4,9 тысячи сомов. Пенсию, как источник дохода в домохозяйствах, указали 36 процентов участников исследования. Доля респондентов, указавших другие источники дохода, не превысила 6 процентов. Это мелкая торговля, денежные переводы трудовых мигрантов, продажа урожая и домашней скотины.

Менее половины заявителей (44 процента) готовы отказаться от ЕПМС в случае получения специальности или профессии. Наиболее часто упоминались такие профессии, как швея, повар, строитель, бухгалтер, автослесарь, парикмахер, водитель, стоматолог, сантехник, специалист по тепличному делу. Содействие в устройстве детей в детский сад, как условие отказа от пособия, указали 14 процентов заявителей.

Исследование показало: 43 процента респондентов готовы отказаться от пособия, если их трудоустроят. Причем зарплата должна составлять около 20 тысяч сомов.

«Это говорит о том, что сегодня многие получатели ЕПМС скрывают свои реальные доходы, которые сложно выявлять. Кроме того, у многих граждан трудоспособного населения, получающего десятилетиями пособия, иждивенческий настрой. Подобные исследования мы планируем провести и в других регионах страны», — отметила министр труда и социального развития Таалайкул Исакунова.
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