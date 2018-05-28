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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (67)

Саженцы за 9 тысяч сомов. ГКНБ начал расследование законности их закупки

За покупку саженцев по 9 тысяч сомов возбуждено уголовное дело. Об этом ИА «24.kg» стало известно из собственных источников.

Дело возбудил Госудаственный комитет национальной безопасности. Ранее гражданские активисты заявили, что мэрия столицы закупает импортные деревья по 9 тысяч сомов, которые не приживаются на нашей почве.

В МП «Бишкекзелехоз» объяснили, что крупномеры покупают для того, чтобы решить вопросы «быстро и качественно». Что касается стоимости, то озеленители ответили, что аналогичные саженцы, но в некоторых садовых центрах стоят до 18 тысяч сомов.
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