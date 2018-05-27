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Общество

Глава компании KAZ Minerals Bozymchak задержан в Бишкеке

В Бишкеке задержан генеральный директор ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak» Ильяс Тулекеев. Об этом сообщают источники в Финполе.

Напомним, компания KAZ Minerals Bozymchak входит в группу KAZ Minerals PLC. Работу в Кыргызстане компания «Казахмыс Голд Кыргызстан» начала в 2007 году. 31 октября 2015 года «Казахмыс Голд Кыргызстан» переименовали в KAZ Minerals Bozymchak, компания владеет лицензиями на геологоразведку и разработку медно-золоторудного месторождения Бозымчак в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области и другими лицензиями, необходимыми для эксплуатации месторождения.

1 августа 2015 года состоялся запуск горно-обогатительного комбината «Бозымчак» с участием премьер-министра Кыргызстана. По информации правительства, ежегодные платежи компании оцениваются в 310 миллионов сомов. Разведанные запасы меди составляют 140,78 тысячи тонн, золота — 22,96 тонны, серебра — 144,2 тонны. На начало 2017 года в проект инвестировали более $430 миллионов.

Однако в полном объеме производство так и не заработало, а позже у компании отозвали лицензию.

Действие лицензии на разработку крупнейшего в стране медно-золоторудного месторождения Бозымчак возобновили осенью 2017-го.

Пока неизвестно, какие обвинения предъявляют гражданину Казахстана Ильясу Тулекееву. Он водворен в следственный изолятор.
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