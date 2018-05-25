И снова штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается неустойчивая погода

В Кыргызстане днем 27 мая и 28 мая и ночью 29 мая ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

По его данным, днем 27 мая в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах возможен снег.

28 мая и ночью 29 мая на большей части территории республики также продолжатся дожди, грозы. На летних пастбищах возможен переход дождя в снег, в горных районах снег. В Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях будут сильные осадки. На высокогорных участках дорог возможна гололедица.

28 и 29 мая ожидается понижение температуры воздуха. Днем 28 мая в зоне земледелия Чуйской, Таласской областей температура воздуха составит +13...+18 градусов, в зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей — +16...+21 градусов, в предгорных районах — +14... +19 градусов. А в зоне земледелия Иссык-Кульской и Нарынской областей воздух прогреется до + 12...+17 градусов, в горных районах — лишь до +2...+7 градусов, в высокогорных районах −2...+3 градуса.

«Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на летних пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. В период с 28 по 31 мая 2018 года в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями по предгорным и горным районам Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей селеопасно», — предупредили в МЧС.