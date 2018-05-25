Бастовавшие на Курилах кыргызстанцы вышли на работу

На Курилах рабочие из Кыргызстана, которые почти неделю бастовали из-за невыплаты зарплаты, вышли на стройку. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат собрания Северо-Курильского городского округа Леонид Котенко.
«Правда, вернулись не все. У меня есть сведения о 35 рабочих, которые продолжили работать на строительстве объектов в Северо-Курильске», — рассказал Леонид Котенко.
Работодатель выселил мигрантов из общежития, а местная администрация предоставила им для временного расселения муниципальное здание бывшей гостиницы. Местные жители не оставили кыргызстанцев в беде и помогали чем могли — продуктами, предметами гигиены и деньгами.
Еще 23 человека из тех, кто бастовал, отправятся в поисках работы на Камчатку. Деньги на билеты им собирали всем миром.
По словам Леонида Котенко, работодатель выплатил деньги некоторым рабочим, и то только положенный по договору минимум, без надбавок за работу в условиях, приравненных к Крайнему Северу.