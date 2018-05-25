11:16
USD 68.31
EUR 80.19
RUB 1.11
Общество

Бастовавшие на Курилах кыргызстанцы вышли на работу

На Курилах рабочие из Кыргызстана, которые почти неделю бастовали из-за невыплаты зарплаты, вышли на стройку. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат собрания Северо-Курильского городского округа Леонид Котенко.

«Правда, вернулись не все. У меня есть сведения о 35 рабочих, которые продолжили работать на строительстве объектов в Северо-Курильске», — рассказал Леонид Котенко.

Читайте по теме
Рабочие из Кыргызстана бойкотируют работу на Курилах. Требуют погасить долги
В понедельник около 70 строителей из Кыргызстана отказались выходить на три объекта в Северо-Курильске из-за того, что подрядчик — ООО «СПИРО» — третий месяц не платит им зарплату. В отношении работодателя возбудили уголовное дело. Прокуратура Сахалинской области установила факт задолженности перед 45 рабочими.

Работодатель выселил мигрантов из общежития, а местная администрация предоставила им для временного расселения муниципальное здание бывшей гостиницы. Местные жители не оставили кыргызстанцев в беде и помогали чем могли — продуктами, предметами гигиены и деньгами.

Еще 23 человека из тех, кто бастовал, отправятся в поисках работы на Камчатку. Деньги на билеты им собирали всем миром.

По словам Леонида Котенко, работодатель выплатил деньги некоторым рабочим, и то только положенный по договору минимум, без надбавок за работу в условиях, приравненных к Крайнему Северу.
Ссылка:
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Рожа мне твоя не нравится. Почему кыргызов задерживают в Москве полицейские
Число работающих в России граждан Кыргызстана с 2012 года выросло в пять раз
И снова забастовка. Митингуют строители дороги Талас — Тараз — Суусамыр
Без бумажки ты букашка. Проблемы ждут кыргызстанцев, у которых нет паспортов
Ни образования, ни прав на госуслуги, ни лечения. Как живут без документов в КР?
На Украине задержали кыргызстанца, пытавшегося нелегально перейти границу
Рабочие из Кыргызстана бойкотируют работу на Курилах. Требуют погасить долги
Забастовка прекращена. С рабочими дороги Балыкчи — Корумду рассчитались
В Оше мигрантов бесплатно будут обучать русскому языку перед выездом
Мигранты обозначили сложности, с которыми сталкиваются в Казахстане
Популярные новости
Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть
Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза
Эсеналы Ниязов. Как парень из&nbsp;кыргызской глубинки сделал карьеру в&nbsp;США Эсеналы Ниязов. Как парень из кыргызской глубинки сделал карьеру в США
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Бизнес
С&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок С услугой «Где дети?» от MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок
Зарабатывай на&nbsp;входящих звонках вместе с&nbsp;О! Зарабатывай на входящих звонках вместе с О!
Только 25&nbsp;мая действует СКИДКА на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;PRO для школьников! Только 25 мая действует СКИДКА на O!Phone 4G PRO для школьников!
В&nbsp;2&nbsp;РАЗА больше Интернета от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! В 2 РАЗА больше Интернета от Мобильного оператора О!