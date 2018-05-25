Бастовавшие на Курилах кыргызстанцы вышли на работу

На Курилах рабочие из Кыргызстана, которые почти неделю бастовали из-за невыплаты зарплаты, вышли на стройку. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат собрания Северо-Курильского городского округа Леонид Котенко.

«Правда, вернулись не все. У меня есть сведения о 35 рабочих, которые продолжили работать на строительстве объектов в Северо-Курильске», — рассказал Леонид Котенко.

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В понедельник около 70 строителей из Кыргызстана отказались выходить на три объекта в Северо-Курильске из-за того, что подрядчик — ООО «СПИРО» — третий месяц не платит им зарплату. В отношении работодателя возбудили уголовное дело. Прокуратура Сахалинской области установила факт задолженности перед 45 рабочими.

Работодатель выселил мигрантов из общежития, а местная администрация предоставила им для временного расселения муниципальное здание бывшей гостиницы. Местные жители не оставили кыргызстанцев в беде и помогали чем могли — продуктами, предметами гигиены и деньгами.

Еще 23 человека из тех, кто бастовал, отправятся в поисках работы на Камчатку. Деньги на билеты им собирали всем миром.

По словам Леонида Котенко, работодатель выплатил деньги некоторым рабочим, и то только положенный по договору минимум, без надбавок за работу в условиях, приравненных к Крайнему Северу.