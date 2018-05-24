Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев ознакомился со строительством участка автодороги Бишкек — Кара-Балта в Сокулукском районе Чуйской области. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

«Автодорога является одной из самых оживленных в республике. Учитывая это, следует ускорить строительство. В случае необходимости, работы производить в две смены, в том числе ночь на неоживленных участках трассы. Вместе с тем автодорога Бишкек — Кара-Балта по завершению реконструкции должна быть качественной и отвечать всем современным требованиям», — заявил премьер-министр он.

Общая протяженность участка, где идет строительство, составляет 45,1 километра. На проект привлекли донорские средства Азиатского банка развития.

Строительство автодороги начали в 2017 году, планируют завершить к 2021 году. На отдельных участках завершили дорожные работы, вырубку деревьев и устройство водопропускных труб. Перенесли и установили 85 единиц новых опор линий электропередачи (ЛЭП) и 120 — линий связи.