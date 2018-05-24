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Общество

Медиацентры вместо областных и районных СМИ создадут в Кыргызстане

В областях создадут медиацентры. В Министерстве культуры, информации и культуры объяснили, какие реформы ждут государственные областные и районные газеты и телекомпании.

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В ведомстве отмечают, что реформа проводится на основании постановления правительства «Об оптимизации штатной численности государственных органов исполнительной власти КР». Министерству поручено реорганизовать путем слияния областные государственные телерадиовещательные компании и редакции районных, областных газет. На их базе должны быть созданы семь медиацентров. При этом будут сокращены 64 штатные единицы.

«В региональных государственных СМИ работает всего 542 человека. Из них 192 в районных газетах, 180 в областных газетах и 220 в облтелерадиокомпаниях. В 2017 году из республиканского бюджета этим СМИ выделено 125 миллионов 540 тысяч сомов, в 2018-м предусмотрено 148 миллионов 218 тысяч сомов. Сами региональные СМИ не в состоянии выполнить план по доходам Министерства финансов», — сообщают в ведомстве.

Областные печатные редакции не закроют совсем, речь идет о их переводе в электронный формат.

«Это требование современности. В настоящее время печатная продукция не пользуется спросом. Газеты выходят один, в лучшем случае два раза в неделю. В то время как новости в Интернете появляются практически моментально. Кто будет читать старую информацию? Поэтому до сих пор на малотиражные газеты подписывают в принудительном порядке», — отмечают в министерстве.

Укреплять региональную информационную политику в Минкультуры планируют путем создания областных медиацентров.

«В этом случае события, происходящие на местах, будут оперативно передаваться и освещаться через сайт и телевидение. При этом медиацентры смогут зарабатывать, проводя пресс-конференции, брифинги и оказывая другие услуги», — сообщают в ведомстве.
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