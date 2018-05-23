В Кыргызстане ожидают заморозки

24-25 мая ночью по востоку Иссык-Кульской котловины и в зоне земледелия Нарынской области ожидаются заморозки до −2 градусов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 23 мая в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях дожди, грозы, в горных районах снег. В зоне земледелия южных областей осадки интенсивные.

Заморозки опасны для теплолюбивых сельскохозяйственных культур. Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

Днем 24 мая в Нарынской, Иссык-Кульской областях дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду.