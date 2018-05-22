Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза

Гражданские активисты обвиняют экс-президента Алмазбека Атамбаева в коррупции и выросшем внешнем долге страны в два раза. Они считают, что Генеральная прокуратура должна возбудить уголовное дело. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» заявил Таалайбек Джумадылов.

По его словам, Генеральная прокуратура имеет полное право возбудить уголовное дело по тяжкой статье «Коррупция». По его мнению, речь идет о провальной политике Алмазбека Атамбаева, которая создает угрозу потери суверенитета.

«За то время, что он был у власти, внешний долг увеличился в два раза. Мы теряем нашу страну. Если не принять мер, то в перспективе мы потеряем государственность», — сказал Таалайбек Джумадылов.

Другой участник пресс-конференции Абдымалик Мырзаев добавил, что российский публицист Дмитрий Верхотуров в книге «Тень Атамбаева над Киргизией» сделал хороший анализ дел в КР.

«Мы построили самое коррумпированное государство. Сооронбай Жээнбеков должен обратить внимание на озвученные факты и принять соответствующие меры. Нужны кардинальные преобразования в государственном управлении. Доходит до смешного, у нас есть Министерство трудовой миграции. Власть сутенерская, она продает народ в трудовое рабство», — сказал он.