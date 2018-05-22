11:47
USD 68.47
EUR 80.39
RUB 1.09
Общество

Кыргызстанцы могут получить 50 тысяч сомов на транспортировку умерших за рубежом

Родственники погибших за рубежом кыргызстанцев смогут получить 50 тысяч сомов на транспортировку их тел на родину. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Правительство приняло постановление «О мерах по компенсации расходов, связанных с доставкой тел граждан Кыргызстана, умерших за рубежом». Установлен размер единовременной выплаты на расходы по посмертной репатриации в размере 500 минимальных расчетных показателей (50 тысяч сомов). Кроме того, значительно сокращен перечень документов, необходимых для получения выплаты.

Компенсацию будут выплачивать родным погибшего или оплатившему расходы лицу в течение трех рабочих дней и вне зависимости от цели нахождения гражданина КР за рубежом.

Заявление на получение единовременной выплаты необходимо подавать в информационно-консультационный центр Государственной службы миграции при правительстве КР не позднее трех месяцев со дня смерти кыргызстанца.
Ссылка:
просмотров: 287
Версия для печати
Популярные новости
Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и разговения
Список тех, кто заработал на&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Список тех, кто заработал на модернизации ТЭЦ Бишкека
Мигранты в&nbsp;России начали строить первое кыргызское село Мигранты в России начали строить первое кыргызское село
Эсеналы Ниязов. Как парень из&nbsp;кыргызской глубинки сделал карьеру в&nbsp;США Эсеналы Ниязов. Как парень из кыргызской глубинки сделал карьеру в США
Бизнес
Купи Samsung Galaxy J2&nbsp;Prime и&nbsp;получи большие бонусы от&nbsp;Beeline! Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!
Samsung J2&nbsp;Prime&nbsp;&mdash; бюджетный смартфон с&nbsp;отличными характеристиками Samsung J2 Prime — бюджетный смартфон с отличными характеристиками
Что нужно знать об&nbsp;акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Что нужно знать об акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!» от сети АЗС «Газпромнефть»
14&nbsp;дней до&nbsp;подведения первых итогов акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 14 дней до подведения первых итогов акции «Год подарков» от «Бакай Банка»