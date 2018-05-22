Кыргызстанцы могут получить 50 тысяч сомов на транспортировку умерших за рубежом

Родственники погибших за рубежом кыргызстанцев смогут получить 50 тысяч сомов на транспортировку их тел на родину. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Правительство приняло постановление «О мерах по компенсации расходов, связанных с доставкой тел граждан Кыргызстана, умерших за рубежом». Установлен размер единовременной выплаты на расходы по посмертной репатриации в размере 500 минимальных расчетных показателей (50 тысяч сомов). Кроме того, значительно сокращен перечень документов, необходимых для получения выплаты.

Компенсацию будут выплачивать родным погибшего или оплатившему расходы лицу в течение трех рабочих дней и вне зависимости от цели нахождения гражданина КР за рубежом.

Заявление на получение единовременной выплаты необходимо подавать в информационно-консультационный центр Государственной службы миграции при правительстве КР не позднее трех месяцев со дня смерти кыргызстанца.