Прививка от смерти. В Кыргызстане хотят внедрить две новые вакцины

Национальный календарь прививок Кыргызстана предполагает вакцинацию от одиннадцати инфекций, в том числе от полиомиелита, кори, коклюша, краснухи, дифтерии, столбняка и других.

«Это стандартное достижение для стран — предотвратимые, контролируемые с детства инфекции. Работают надежно, — отмечает консультант по доказательной медицине Минздрава Бермет Барыктабасова. — Если же охват снизился (и составляет меньше 92-96 процентов населения) или началась вспышка, то где-то в организации идет утечка».

Все противники кампании — чистая провокация и эгоизм, а также слабость веры в медицину. Бермет Барыктабасова

Здоровья ради

«Сегодня перед кыргызскими медиками встал ребром вопрос о двух вакцинах — ротавирусной (против диареи) и против вируса папилломы человека (ВПЧ). Если диарея может прихватить любого, а младенца и убить (больше ста смертей в год в Кыргызстане), то ВПЧ «убивает» медленно, к 40-50 годам и позже. Этот вирус может привести к развитию рака шейки матки (второе место в смертности от онкологии в Кыргызстане), прямой кишки, влагалища, пениса, ротоглотки», — написала она на своей странице в Facebook.

Бермет Барыктабасова признает, что вопросов много. «Спасенные миллионы обывательски забываются в ту же минуту, как пошло осложнение — одно на миллион. На ВПЧ-вакцину, к примеру, обычные реакции: боль, покраснение, припухлость в месте инъекции, головная боль. Все остальное надумано. В Европе 71 страна вакцинирует ВПЧ. Внедрено это в Литве, Молдове, Грузии и даже в Узбекистане, а в Армении и Казахстане не получилось. Сорвалось. Проиграли информационную схватку, врачи не догнали, не дотянули. В Кыргызстане это работает в частном порядке и с большими искажениями», — приводит она примеры.

Работа на перспективу

Вирус папилломы человека передается после начала сексуальной активности, и вакцинация — основной способ защиты.

Прививают девочек в возрасте 8-12 лет, которые еще не начали жить половой жизнью. Кстати, в некоторых странах прививают не только девочек, но и мальчиков.

«За границей идет бесплатная вакцинация в школах по государственной программе. В Кыргызстане рак шейки матки — один из самых распространенных видов этого недуга, поэтому проблема очень актуальна», — сказала ИА «24.kg» заведующая отделением радиогинекологии и брахитерапии Национального центра онкологии Чынара Батырканова.

По ее словам, возраст заболевших раком шейки матки женщин варьируется от 18 до 80 лет. Средний же возраст — 40 лет.

Мгновенного результата от введения вакцинации мы не увидим — это работа на перспективу. Плоды такая программа принесет только через лет 20, когда привитые девочки вырастут. Чынара Батырканова

Завотделением считает, что наше общество готово к ВПЧ-вакцинации, но если она будет бесплатной. «ВПЧ-вакцина делается в три приема через определенный период времени. Рыночные цены меняются все время. Это недешевое удовольствие. И покупать ее за свои деньги не каждый станет», — отметила она.

В Республиканском центре иммунопрофилактики (РЦИ) пока ничего определенного о внедрении ВПЧ-вакцины сказать не могут.

«Вопрос очень актуален, еще в 2015 году говорили о необходимости внедрения ВПЧ-вакцины в календарь прививок. Но одобрения не последовало. У нас не было хорошей базы для того, чтобы объяснить, рассказать, мы не знали, как к этому отнесутся родители, общество, ведь предстоит прививать девочек—подростков. Не было и специалистов, которые могли бы поделиться опытом. А вот по ротавирусной вакцине к нам приезжали специалисты из Армении», — отметили в РЦИ.

Календарь расширят

Весной 2019 года, по словам педиатра-иммунолога РЦИ Ольги Плотниковой, ротавирусную вакцину включат в национальный календарь. Охватят детей до года. ГАВИ об этом известили.

Сооплата правительства будет оставлять примерно 30 центов. В то время как стоимость затрат государства на госпитализацию одного ребенка с диареей составляет около $70 долларов. Плюс расходы семьи больного — около $16.

Возможно, глобальный альянс год-два будет финансировать расходы полностью, не исключают в РЦИ.

«Необходимость в этой вакцине есть. Ведь 26 процентов госпитализированных с диареей — это все ротавирус, как и 5 процентов от всех смертей у детей до пяти лет. Тем более что у нас жаркий климат. В Ошской и Джалал-Абадской областях в летнее время большая часть детей страдает именно диареей. Больницы забиты», — пояснила Ольга Плотникова ИА «24.kg».

С опаской

Пока же не все кыргызстанцы с доверием относятся к профилактическим прививкам.

По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, количество отказов от профпрививок в 2017 году по сравнению с 2016-м увеличилось в 1,7 раза.

Причиной более 84 процентов случаев отказов из общего числа в 2016-м стали религиозные убеждения. Однако в 2017-м этот показатель уменьшился до 68 процентов, а отказы по причине сомнения в безопасности иммунизации, напротив, выросли.

Однако специалисты заверяют: вакцина качественная. «За последние два года у нас не было ни одной формы вакцины, которая поступала бы по гуманитарным линиям», — подчеркнула Ольга Плотникова.

По ее словам, поступают препараты по сооплате. 90 процентов вакцины для детей до года оплачивает Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), поскольку КР — страна пока со средним достатком, а 10 процентов оплачивает государство.

«Остальные вакцины для детей старше года закупает само государство. В 2016 году, к примеру, 77 миллионов сомов ушло на закупку вакцины, в 2017-м — еще больше», — отметила Ольга Плотникова.

Сейчас Минздрав работает над повышением доверия к вакцинации среди населения.