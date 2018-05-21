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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (12)

Кубанычбек Кулматов о политических гонениях, ТВЕА, «флажках» на границе, побеге

«Выделившая грант на строительство школы компания ТВЕА сама использовала средства, ни одного цента не пришло в мэрию», — заявил сегодня журналистам после допроса в ГКНБ экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов.

Мэрия заключила с TBEA меморандум, по которому китайская компания строит школу, а столичный муниципалитет подводит воду, электричество, канализацию. По поводу лицензий у строительной компании, которая строила школу, экс-глава Бишкека ничего не знает.

Он считает уголовное преследование политическим гонением не только в отношении себя, но и в целом на команду экс-президента Алмазбека Атамбаева. Кубанычбек Кулматов заявил, что его «делают», как и Сапара Исакова.

«Тему разговора я не понимаю. Не понимаю, для чего меня сюда вызывают. Мы честно работали на страну. Никто нас не может в чем-то обвинить. Предмет сегодняшнего разговора просто смешной. Откровенно говорю, я не понимаю, почему я здесь нахожусь», — подчеркнул Кубанычбек Кулматов, выйдя с четырехчасового допроса у следователя ГКНБ.

Кубанычбек Кулматов заявил, что не намерен куда-то бежать, покидать страну. Он будет жить в Кыргызстане.

«Как я покину Кыргызстан, если везде «флажки» стоят? Если только вброд уйти», — пошутил Кубанычбек Кулматов.

По версии следствия, в 2014-м он, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона, предоставленные ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ, для строительства двух новых школ в регионах. Кубанычбек Кулматов перенаправил денежные средства из ведения правительства в ведение мэрии Бишкека под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».
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