Как сходить к стоматологу и не заразиться гепатитом С

Поиск квалифицированного врача всегда сложен. О том, как выбрать стоматологическую клинику, чтобы это было безопасно для здоровья, ИА «24.kg» рассказал главный внештатный стоматолог Минздрава Алтынбек Нурбаев.

Он признает, что одной из серьезных проблем в стоматологии является инфицирование гепатитом В, С и ВИЧ.

1 На что обратить внимание при выборе стоматологической клиники? В первую очередь на наличие лицензии на проведение медицинских услуг (в частных клиниках). Кроме того, нужно посмотреть на отзывы пациентов (журнал жалоб и предложений), на санитарно-гигиеническое состояние клиники, наличие и соблюдение документов и требований по инфекционному контролю. А также на квалификацию стоматолога и соблюдение этики медицинскими сотрудниками.

2 Где и как можно узнать, есть ли у той или иной стоматологической клиники действующая лицензия? Реестр получивших лицензии на право занятия частной медицинской практикой на территории республики опубликован на сайте Минздрава КР.



Действующая лицензия частных стоматологических клиник и кабинетов должна находиться в доступном месте для ознакомления.



В случае ее отсутствия на видном месте и на сайте МЗ КР необходимо обратиться к руководству клиники и сделать запрос, а в случае отказа написать в Министерство здравоохранения.

3 Как часто Минздрав проверяет стоматологические клиники на соблюдение всех норм и правил? Проверки на соответствие требований санитарных норм проводятся регулярно (ежеквартально) и при необходимости — по эпидемиологическим показаниям.



Эксперты ФОМС также регулярно проводят экспертизу качества оказания стоматологической помощи (раз в квартал).

4 Что должно насторожить пациента во время приема? Больной должен обратить внимание на чистоту помещения и соблюдение правил асептики и антисептики врачом-стоматологом (наличие стерильного, запакованного инструментария, одноразового расходного материала, средств индивидуальной защиты врача и другое).



В противном случае следует подумать о возможности перенести свой визит в другую стоматологическую клинику.

5 Часто стоматологические клиники располагаются на рынках. Можно ли им доверять или это опасно для здоровья? Все частники должны иметь лицензию. В любой клинике, где оказывают стоматологические услуги, должны соблюдать санитарно-гигиенические нормы и требования для проведения врачебных манипуляций, иметь стерилизационное отделение.

6 Следует ли ребенка вести только к детскому стоматологу или разницы со взрослым в специализации нет? В связи с тем что дети анатомически отличаются от взрослых, их необходимо показывать детскому стоматологу.

7 Многие клиники, даже самые дорогие, делают акции и огромные скидки. Как понять, что цена соответствует качеству? Подобные акции с предоставлением услуг со скидками — это своего рода маркетинговый ход.



Но пациент должен ориентироваться на основной прейскурант, установленный в данной клинике, интересоваться планом лечения, используемыми материалами, прогнозом и методами профилактики стоматологического заболевания.

8 Если после визита к стоматологу у человека все же обнаружили гепатит С, как доказать вину дантиста? Выяснением причин заражения гепатитом С после посещения стоматолога, парикмахера, хирурга и так далее занимаются соответствующие органы, санитарно-эпидемиологическое отделение инфекционной больницы. Специалисты тщательно собирают анамнез заболевания, устанавливают сроки заражения и проводят необходимые анализы.



Время изменилось, контроль стал усиленным, поэтому вину дантиста доказать вполне возможно.

9 Можно ли остановить свой выбор на молодых врачах или предпочесть специалиста в возрасте? Возраст не является основным критерием профессионализма.



Если стоматолог систематически повышает свой профессиональный уровень, получает хорошие отзывы своих пациентов и коллег, соблюдает все требования и стандарты оказания стоматологической помощи, а также придерживается этики, его может выбрать любой пациент.