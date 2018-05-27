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Общество

Как сходить к стоматологу и не заразиться гепатитом С

Поиск квалифицированного врача всегда сложен. О том, как выбрать стоматологическую клинику, чтобы это было безопасно для здоровья, ИА «24.kg» рассказал главный внештатный стоматолог Минздрава Алтынбек Нурбаев.

Он признает, что одной из серьезных проблем в стоматологии является инфицирование гепатитом В, С и ВИЧ.

1

На что обратить внимание при выборе стоматологической клиники?

В первую очередь на наличие лицензии на проведение медицинских услуг (в частных клиниках). Кроме того, нужно посмотреть на отзывы пациентов (журнал жалоб и предложений), на санитарно-гигиеническое состояние клиники, наличие и соблюдение документов и требований по инфекционному контролю. А также на квалификацию стоматолога и соблюдение этики медицинскими сотрудниками.

2

Где и как можно узнать, есть ли у той или иной стоматологической клиники действующая лицензия?

Реестр получивших лицензии на право занятия частной медицинской практикой на территории республики опубликован на сайте Минздрава КР.

Действующая лицензия частных стоматологических клиник и кабинетов должна находиться в доступном месте для ознакомления.

В случае ее отсутствия на видном месте и на сайте МЗ КР необходимо обратиться к руководству клиники и сделать запрос, а в случае отказа написать в Министерство здравоохранения.

3

Как часто Минздрав проверяет стоматологические клиники на соблюдение всех норм и правил?

Проверки на соответствие требований санитарных норм проводятся регулярно (ежеквартально) и при необходимости — по эпидемиологическим показаниям.

Эксперты ФОМС также регулярно проводят экспертизу качества оказания стоматологической помощи (раз в квартал).

4

Что должно насторожить пациента во время приема?

Больной должен обратить внимание на чистоту помещения и соблюдение правил асептики и антисептики врачом-стоматологом (наличие стерильного, запакованного инструментария, одноразового расходного материала, средств индивидуальной защиты врача и другое).

В противном случае следует подумать о возможности перенести свой визит в другую стоматологическую клинику.

5

Часто стоматологические клиники располагаются на рынках. Можно ли им доверять или это опасно для здоровья?

Все частники должны иметь лицензию. В любой клинике, где оказывают стоматологические услуги, должны соблюдать санитарно-гигиенические нормы и требования для проведения врачебных манипуляций, иметь стерилизационное отделение.

6

Следует ли ребенка вести только к детскому стоматологу или разницы со взрослым в специализации нет?

В связи с тем что дети анатомически отличаются от взрослых, их необходимо показывать детскому стоматологу.

7

Многие клиники, даже самые дорогие, делают акции и огромные скидки. Как понять, что цена соответствует качеству?

Подобные акции с предоставлением услуг со скидками — это своего рода маркетинговый ход.

Но пациент должен ориентироваться на основной прейскурант, установленный в данной клинике, интересоваться планом лечения, используемыми материалами, прогнозом и методами профилактики стоматологического заболевания.

8

Если после визита к стоматологу у человека все же обнаружили гепатит С, как доказать вину дантиста?

Выяснением причин заражения гепатитом С после посещения стоматолога, парикмахера, хирурга и так далее занимаются соответствующие органы, санитарно-эпидемиологическое отделение инфекционной больницы. Специалисты тщательно собирают анамнез заболевания, устанавливают сроки заражения и проводят необходимые анализы.

Время изменилось, контроль стал усиленным, поэтому вину дантиста доказать вполне возможно.

9

Можно ли остановить свой выбор на молодых врачах или предпочесть специалиста в возрасте?

Возраст не является основным критерием профессионализма.

Если стоматолог систематически повышает свой профессиональный уровень, получает хорошие отзывы своих пациентов и коллег, соблюдает все требования и стандарты оказания стоматологической помощи, а также придерживается этики, его может выбрать любой пациент.

10

Кто лучше лечит зубы: мужчины или женщины?

Неважно, какого пола врач: мужчина или женщина
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