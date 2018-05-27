Как сходить к стоматологу и не заразиться гепатитом С

Поиск квалифицированного врача всегда сложен. О том, как выбрать стоматологическую клинику, чтобы это было безопасно для здоровья, ИА «24.kg» рассказал главный внештатный стоматолог Минздрава Алтынбек Нурбаев.
Он признает, что одной из серьезных проблем в стоматологии является инфицирование гепатитом В, С и ВИЧ.
На что обратить внимание при выборе стоматологической клиники?
В первую очередь на наличие лицензии на проведение медицинских услуг (в частных клиниках). Кроме того, нужно посмотреть на отзывы пациентов (журнал жалоб и предложений), на санитарно-гигиеническое состояние клиники, наличие и соблюдение документов и требований по инфекционному контролю. А также на квалификацию стоматолога и соблюдение этики медицинскими сотрудниками.
Где и как можно узнать, есть ли у той или иной стоматологической клиники действующая лицензия?
Реестр получивших лицензии на право занятия частной медицинской практикой на территории республики опубликован на сайте Минздрава КР.
Действующая лицензия частных стоматологических клиник и кабинетов должна находиться в доступном месте для ознакомления.
В случае ее отсутствия на видном месте и на сайте МЗ КР необходимо обратиться к руководству клиники и сделать запрос, а в случае отказа написать в Министерство здравоохранения.
Как часто Минздрав проверяет стоматологические клиники на соблюдение всех норм и правил?
Проверки на соответствие требований санитарных норм проводятся регулярно (ежеквартально) и при необходимости — по эпидемиологическим показаниям.
Эксперты ФОМС также регулярно проводят экспертизу качества оказания стоматологической помощи (раз в квартал).
Что должно насторожить пациента во время приема?
Больной должен обратить внимание на чистоту помещения и соблюдение правил асептики и антисептики врачом-стоматологом (наличие стерильного, запакованного инструментария, одноразового расходного материала, средств индивидуальной защиты врача и другое).
В противном случае следует подумать о возможности перенести свой визит в другую стоматологическую клинику.
Часто стоматологические клиники располагаются на рынках. Можно ли им доверять или это опасно для здоровья?
Все частники должны иметь лицензию. В любой клинике, где оказывают стоматологические услуги, должны соблюдать санитарно-гигиенические нормы и требования для проведения врачебных манипуляций, иметь стерилизационное отделение.
Следует ли ребенка вести только к детскому стоматологу или разницы со взрослым в специализации нет?
В связи с тем что дети анатомически отличаются от взрослых, их необходимо показывать детскому стоматологу.
Многие клиники, даже самые дорогие, делают акции и огромные скидки. Как понять, что цена соответствует качеству?
Подобные акции с предоставлением услуг со скидками — это своего рода маркетинговый ход.
Но пациент должен ориентироваться на основной прейскурант, установленный в данной клинике, интересоваться планом лечения, используемыми материалами, прогнозом и методами профилактики стоматологического заболевания.
Если после визита к стоматологу у человека все же обнаружили гепатит С, как доказать вину дантиста?
Выяснением причин заражения гепатитом С после посещения стоматолога, парикмахера, хирурга и так далее занимаются соответствующие органы, санитарно-эпидемиологическое отделение инфекционной больницы. Специалисты тщательно собирают анамнез заболевания, устанавливают сроки заражения и проводят необходимые анализы.
Время изменилось, контроль стал усиленным, поэтому вину дантиста доказать вполне возможно.
Можно ли остановить свой выбор на молодых врачах или предпочесть специалиста в возрасте?
Возраст не является основным критерием профессионализма.
Если стоматолог систематически повышает свой профессиональный уровень, получает хорошие отзывы своих пациентов и коллег, соблюдает все требования и стандарты оказания стоматологической помощи, а также придерживается этики, его может выбрать любой пациент.
Кто лучше лечит зубы: мужчины или женщины?
Неважно, какого пола врач: мужчина или женщина