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Общество

Дочь экс-президента Алия Шагиева выложила фотографии сына. Похож на деда

Алия Шагиева в День матери выложила в Instagram фотографии сына.

«Наверное, каждая из вас согласится, что с появлением ребенка меняется все. Каждой маме кажется, что ее ребенок — самый чудесный. Пусть так будет всегда, пусть эта сокровенная связь между нами всегда будет такой крепкой и трепетной. И пусть не всегда все просто и легко. Зато так здорово иметь возможность чувствовать Абсолютную Любовь и расти вместе с малышом. Берегите себя», — написала она.

Таир, которому уже один год, очень похож на своего дедушку Алмазбека Атамбаева.
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