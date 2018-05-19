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Общество

Лесники Кыргызстана бунтуют. Почему?

Весьма эмоциональной оказалась встреча главы Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыка Рустамова с сотрудниками Кызыл-Ункурского лесхоза. Видео выложила на своей странице в социальной сети Юлия Барабина-Шеворакова.

Возможно, недовольство лесников связано с предстоящими увольнениями. Напомним, Госагентству охраны окружающей среды поручено сократить количество лесных хозяйств в целях оптимизации штатной численности государственных органов исполнительной власти.

Агентству поручено реорганизовать путем слияния 42 лесных хозяйства и 8 лесничеств с образованием на их базе 33 лесхозов. При этом будут сокращены 84 штатные единицы административно-управленческого персонала и 17 штатных единиц технического и обслуживающего персонала.
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