12:54
USD 68.45
EUR 80.82
RUB 1.11
Общество

В Бишкеке открылась выставка картин из войлока «Общение offline»

В Бишкеке в рамках акции «Ночь музеев» можно было посетить дебютную выставку картин из войлока Тамилы Зейналовой «Общение offline».

В выставочном зале Союза художников представлено 11 работ, выполненных в технике мокрого валяния, которые художница объединила в серию.

В ее абстрактных образах каждый увидит что-то свое, и совсем не обязательно читать название картины, чтобы ее понять. Да и сама художница не настаивает на одном видении.

«Некоторые я бы перевернула. Тоже получаются интересные образы», — призналась Тамила Зейналова.

Процесс создания долог и трудоемок. На одну картину уходит до семи дней. Сложность состоит в том, что художник не может отойти от работы и оценить ее полностью. «Холст» лежит на столе, и чтобы увидеть его, надо подниматься и смотреть сверху.

«Ключевой визуальный элемент каждой из этих работ — линия, которая символизирует неосязаемый поток коммуникации, связывающий людей. Мы существуем вдоль тонкой линии этого потока, мы не черные и не белые, не цветные и не серые, мы есть та самая линия между. В этих работах я ставила задачу отразить всю прелесть, жизненную потребность, а иногда и недосягаемую роскошь простого живого общения, без посредничества электронных устройств», — рассказала художница о своей выставке.

Официальное открытие экспозиции состоится сегодня в 15.00. Продлится она до 3 июня.
Ссылка:
просмотров: 61
Версия для печати
Материалы по теме
Уникальная выставка национальной одежды кыргызов открылась в Бишкеке
Афиша на выходные: 19-20 мая
Фестиваль «Музыкальный Эркиндик» ждет своих поклонников на новом месте
Искусство лепки. Дочь экс-президента Алмазбека Атамбаева даст мастер-класс
Афиша на неделю: 14-18 мая
Афиша на выходные: 12-13 мая
Вдали от суеты. В Бишкеке открылась выставка кыргызских художников
Афиша на неделю: 7-11 мая
Афиша на выходные: 5-6 мая
Афиша на неделю: 30 апреля — 4 мая
Популярные новости
Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и разговения
Список тех, кто заработал на&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Список тех, кто заработал на модернизации ТЭЦ Бишкека
Мигранты в&nbsp;России начали строить первое кыргызское село Мигранты в России начали строить первое кыргызское село
Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов
Бизнес
&laquo;Cash Back в&nbsp;подарок&raquo; от&nbsp;MegaCom: возврат денег абонентам гарантирован! «Cash Back в подарок» от MegaCom: возврат денег абонентам гарантирован!
Скидки 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;честь открытия новых O!Store Скидки 20 процентов на аксессуары в честь открытия новых O!Store
Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу &laquo;Апрель&raquo; Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу «Апрель»
Иностранные туристы&nbsp;&mdash; частые клиенты Кызыл-Кийского филиала &laquo;Бакай Банка&raquo; Иностранные туристы — частые клиенты Кызыл-Кийского филиала «Бакай Банка»