В Бишкеке открылась выставка картин из войлока «Общение offline»

В Бишкеке в рамках акции «Ночь музеев» можно было посетить дебютную выставку картин из войлока Тамилы Зейналовой «Общение offline».

В выставочном зале Союза художников представлено 11 работ, выполненных в технике мокрого валяния, которые художница объединила в серию.

В ее абстрактных образах каждый увидит что-то свое, и совсем не обязательно читать название картины, чтобы ее понять. Да и сама художница не настаивает на одном видении.

«Некоторые я бы перевернула. Тоже получаются интересные образы», — призналась Тамила Зейналова.











Процесс создания долог и трудоемок. На одну картину уходит до семи дней. Сложность состоит в том, что художник не может отойти от работы и оценить ее полностью. «Холст» лежит на столе, и чтобы увидеть его, надо подниматься и смотреть сверху.

«Ключевой визуальный элемент каждой из этих работ — линия, которая символизирует неосязаемый поток коммуникации, связывающий людей. Мы существуем вдоль тонкой линии этого потока, мы не черные и не белые, не цветные и не серые, мы есть та самая линия между. В этих работах я ставила задачу отразить всю прелесть, жизненную потребность, а иногда и недосягаемую роскошь простого живого общения, без посредничества электронных устройств», — рассказала художница о своей выставке.



Официальное открытие экспозиции состоится сегодня в 15.00. Продлится она до 3 июня.