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Общество

МЧС купит два малогабаритных вертолета

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана приобретет два малогабаритных вертолета для поисково-спасательных действий. Об этом сообщил на совместной коллегии МЧС КР и Казахстана статс-секретарь ведомства Азамат Мамбетов.

По его словам, покупку воздушных судов утвердило правительство Кыргызстана.

«Мы ведем переговоры с заводом-производителем. Вертолеты намерены купить российского производства. Стоимость одного составляет до $10 миллионов. Деньги выделят из республиканского бюджета», — рассказал Азамат Мамбетов.

Сейчас у Министерства чрезвычайных ситуаций нет вертолетов. Для поисково-спасательных работ привлекали суда Сил воздушной обороны Генерального штаба. Так как срок эксплуатации части вертолетов истек, они прекратили работу по спасательным операциям.
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