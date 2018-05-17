За месяц камеры наблюдения зафиксировали почти 70 тысяч нарушений ПДД

Всего за месяц камеры видеонаблюдения зафиксировали на четырех перекрестках Бишкека 69 тысяч 849 нарушений правил дорожного движения. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной регистрационной службе.
По данным ГРС, самое частое нарушение — выезд за стоп-линию. Не соблюдали правила остановки перед ней 40 тысяч 334 автовладельца.
Напомним, на сегодня в Бишкеке установлены и работают в тестовом режиме четыре камеры фото- и видеофиксации нарушений. При этом видеокамера на пересечении улиц Ибраимова и Фрунзе фиксирует нарушения со 2 апреля, Байтика Баатыра и Горького — с 9 апреля, а Байтика Баатыра с Ахунбаева и Южной магистралью — с 11 апреля. При этом радар, фиксирующий нарушение скоростного режима, установлен пока только на Южной магистрали. За нарушение ПДД штрафы водителям не присылают.