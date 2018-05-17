Рассадник антисанитарии. Убрать батуты из парков просят горожане мэра Бишкека

На бульваре Эркиндик и в других парках устанавливают батуты, которые мешают поливу, уничтожают зеленую зону, потому что дети вытаптывают траву. Все эти игровые площадки грязные, владельцы их не моют и не обрабатывают. Кто разрешает ставить и почему их не убирают, поинтересовались жители Первомайского района.

«Мы постоянно убираем их, но они появляются, как грибы. Пять минут проходит после наших сотрудников, и они вновь появляются. Но это же люди, такие же жители, как и мы. Так же со стихийными продавцами: убираем, а они вновь выходят», — посетовал Албек Ибраимов.