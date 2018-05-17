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Общество

Матерей-героинь наградят орденами и медалями. Указ подписал президент

Многодетных матерей республики наградят орденом «Баатыр эне» и медалью «Эне данкы». Соответствующие указы подписал президент Сооронбай Жээнбеков. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Орденом «Баатыр эне» наградят 1 тысячу 354 матери, имеющих и воспитывающих семерых и более детей. Медаль «Эне данкы» вручат 454 матерям, у которых шестеро детей.

Напомним, что статут ордена «Баатыр эне» и медали «Эне данкы», а также их описание были утверждены 10 июля 1996 года указом президента КР.
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