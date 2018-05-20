Как защитить от солнца кожу и волосы. Советы дерматолога и косметолога

Кыргызстан получает в среднем 2,9 тысячи солнечных часов в год. Это довольно много. И значит, что людям с ранней весны и до поздней осени следует защищаться от солнца, чтобы сохранить красоту и здоровье. Как это правильно делать, ИА «24.kg» рассказала врач-дерматолог и косметолог Аида Абдижалилова.

— Длительное нахождение под солнцем в климатических условиях нашей страны для неподготовленного организма может таить большой вред. В весенне-летний период очень многие сельские жители заняты на полевых, садоводческих и животноводческих работах. Им следует использовать солнцезащитные средства для предотвращения ожогов, появления пигментации на коже и преждевременных морщин. Защищаться от солнца необходимо и горожанам, любителям активного отдыха и солнечного загара. Регулярный переизбыток ультрафиолета грозит развитием меланомы — злокачественной опухоли кожи, — рассказывает врач.

Дерматолог советует всю макушку дня, примерно с 11.00 до 16.00, держаться в тени. Обязательно носить защитную одежду, головные уборы и солнцезащитные очки. И тщательно наносить солнцезащитный крем с минимальным коэффициентом SPF 30.

— Поясните, пожалуйста, что обозначают аббревиатура SPF и число, которое стоит рядом с ней на тюбиках с кремом?

— SPF расшифровывается как Sun Protectiv Factor — солнцезащитный фактор. Это обозначение имеется на всех специальных солнцезащитных средствах, а рядом цифра 10, 15, 20, 25 и так далее — количество времени в минутах, которое человек может находиться на солнце.

— Как правильно наносить такой крем? Можно ли его сочетать с другими средствами, например, для чувствительной кожи или увлажняющими?

— Солнцезащитный крем для лица с химическими фильтрами в составе используем под дневной крем на чистую кожу. С физическими фильтрами — после основного крема. И важно наносить за полчаса до выхода на улицу, а вернувшись с улицы, сразу умываемся.

— Как правильно использовать солнцезащитный крем с декоративной косметикой?

— С утра первым делом наносим ухаживающий крем. Вторым — защитное средство. Затем тональный крем. Причем после нанесения солнцезащитного крема нужно подождать несколько минут, прежде чем продолжать делать макияж, — пояснила Аида Абдижалилова.

Хочу напомнить, что защищать от солнца нужно не только кожу, но и волосы. Лучи УФ-А и УФ-В деформируют защитные слои волос и их внутреннюю структуру. Нарушают белковые связи. Волосы становятся тусклыми, слабыми, сухими. Ультрафиолет негативно воздействует на кожу головы. Перегрев и долгое пребывание на солнце нарушают приток крови к волосяным фолликулам, — рассказывает доктор. Чтобы избежать этого, она советует надевать головной убор. Отдавать предпочтение надо шляпам с широкими полями и желательно слегка свободным. Ткани выбирать натуральные и светлых оттенков.

— Не сомневаюсь в том, что это самый лучший способ сохранить волосы здоровыми, но ведь так хочется иметь красивую прическу или стрижку, чтобы показывать ее всем, а не прятать под широкополой шляпой, к которой совсем не просто подбирать наряды...

— Верно. Есть и другой способ защитить волосы — используйте средства для защиты волос от солнца: шампуни, кремы, кондиционеры, которые содержат обволакивающие защитные вещества, такие как диметикон. Применяя средства с солнцезащитным фактором, выбирайте фильтр не менее 20. Можно пользоваться спреями перед выходом на солнце, они создают фильтрующую пленку и защищают волосы.

— Можно ли доверять всем производителям солнцезащитных средств?

— Всем — нет. Желательно не использовать косметику, которая содержит спирт, сок лимона, перекись водорода. Эти ингредиенты увеличивают вредное воздействие ультрафиолета.

— Достаточно ли одного солнцезащитного средства, чтобы сохранить волосы здоровыми и красивыми?

— Конечно, нет. Кроме того, нельзя злоупотреблять термоприборами. Понимаю, это очень сложно, но летом желательно отказаться от фена, утюжка и щипцов. Не стоит находиться под прямым воздействием солнца и с мокрой головой. Вода притягивает лучи и усиливает травмирующий эффект. Не надо пользоваться металлическими аксессуарами для волос.

Теперь о питании. Рекомендуем употреблять белковую пищу, фрукты и овощи, богатые витаминами А и В. Почаще используйте питательные масла. Например, кокосовое, миндальное, абрикосовое, кедровое. Они выполняют роль природного щита для волос.

— Подскажите, как правильно наносить масло на волосы?

— При использовании растительных масел для питания и укрепления волос их следует подогреть на водяной бане, потому что в теплом виде они лучше отдают питательные вещества.

При использовании эфирных масел их нужно наносить непосредственно на локоны, так как из-за своей высокой концентрации они могут навредить волосам. Любое эфирное масло соединяют с каким-нибудь базовым растительным маслом либо добавляют пару капель в разовую дозу шампуня.

Использовать их легко в домашних условиях. С помощью широкой плотной кисточки нанести равномерно по всей длине волос. Теперь надо создать парниковый эффект. Для этого нужно сверху надеть шапочку для душа или полиэтиленовый пакет, утеплить полотенцем и держать не менее получаса.

Если волосы склонны к жирности, лучше не перебарщивать с маслом. Не втирать в кожу головы, а наносить отступая несколько сантиметров от корней, — поделилась с нами секретами красоты и здоровья врач-дерматолог и косметолог Аида Абдижалилова.