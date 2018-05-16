Как правильно держать орозо. Советы священнослужителя и врача

Завтра начинается одно из самых важных для мусульманина испытаний его веры — орозо. В священный месяц Рамазан ислам призывает воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не судачить по пустякам, не произносить бранных слов, а направить свои силы на благие дела.

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Как известно, от поста освобождаются беременные и кормящие женщины, путники и больные. Но им тоже советуют при первой же возможности наверстать упущенное и держать орозо. Например, путник может сделать это по возвращении домой, а больной человек — после выздоровления.

«Могут не держать орозо и пожилые люди по состоянию здоровья или по каким-то другим причинам. Вместо этого они могут каждый день кормить на свои средства одного человека или сразу 30 верующих. На каждого придется потратить примерно 125 сомов», — говорит представитель отдела фатвы Духовного управления мусульман Кыргызстана Бактияр Токтогазы уулу.

Детям, достигшим 14-15 лет, тоже рекомендуется держать орозо.

ИА «24.kg» подготовило советы от священнослужителя, как правильно вести себя во время Рамазана, и от врача, как не навредить своему здоровью.

1 Надо ли готовить организм к посту? Да. Медики советуют заранее готовить организм к посту, чтобы мусульманин, нарушая биологические ритмы, мог без вреда для здоровья перестроиться с дневного приема пищи на ночной.



«Орозо не является голоданием. Мы переносим прием пищи на другое время. Суточные биоритмы имеют определенную подчиненность. Поэтому было бы хорошо, если бы люди заранее начали перестраиваться», — отмечает завотделением гастроэнтерологии и нефрологии Национального центра кардиологии и терапии Мамирайим Джумабаев.

2 Можно ли купаться до момента разговения? «Да, можно принять душ, купаться в бассейне, но только с целью охлаждения. Однако лучше предпочесть душ, потому что в бассейне или озере вода может попасть в рот», — объясняет представитель отдела фатвы муфтията Бактияр Токтогазы уулу.

3 Некоторые верующие во время поста предпочитают брать отпуск и проводить его дома. Не противоречит ли это канонам религии? По словам Бактияра Токтогазы уулу, если у человека есть возможность временно приостановить свою работу, в этом ничего плохого нет.



«При этом верующий не должен манипулировать окружающими, требуя отправить его в отпуск, так как он держит пост», — предупреждает священнослужитель.

4 В последние годы орозо выпадает на лето. Многие планируют на это время отпуск. Можно ли отправиться на отдых? По мнению Бактияра Токтогазы уулу, пост не является препятствием для поездки. Но только мусульманам надо помнить, что Рамазан — это не просто пост, а месяц воздержания для глаз и ушей в том числе.

5 Какие болезни могут обостриться во время орозо? Медики советуют пациентам с проблемами желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей, печени воздержаться от поста.



«Это касается людей, страдающих желчекаменной болезнью, язвой желудка, двенадцатиперстной кишки, сахарным диабетом, хроническим поражением печени», — говорит врач Мамирайим Джумабаев.

6 В Рамазан на ифтар иногда приглашают на тои... «На тои ходить нежелательно. Пригласив постившегося на праздник, вы ставите его в неудобное положение. А тои, свадьбы во время Рамазана лучше не проводить и отложить на месяц», — советует Бактияр Токтогазы уулу.



Любителям пышных мероприятий священнослужители предлагают организовывать ифтары в детских домах, домах престарелых и других местах.