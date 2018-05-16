Хадж-2018. Первая группа паломников отправится в Мекку 25 июля

Первая группа паломников отправится в Мекку 25 июля. Об этом на пресс-конференции в Духовном управлении Кыргызстана сообщил руководитель штаба по организации хаджа Жоробай Шергазиев.

По его словам, с 25 июля по 7 августа запланировано 18 вылетов в Саудовскую Аравию. Паломники вернутся в КР в период с 27 августа по 9 сентября.

Всего на хадж зарегистрировано 7 тысяч 20 человек.

«Из них в соответствии с квотой выбрали 5 тысяч 400 человек. Квоты выделены на регионы по числу жителей. В этом году из Баткенской области поедут 589 паломников, из Ошской области — 1 тысяча 502, города Ош — 329, из Джалал-Абадской области — 1 тысяча 292, из Чуйской — 954, из Бишкека — 425, из Таласской области — 93, Нарынской — 44, Иссык-Кульской — 87», — рассказал Жоробай Шергазиев.

Перевозкой паломников займется авиакомпания Саудовской Аравии Flaynas.