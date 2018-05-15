Встреча Албека Ибраимова с бишкекчанами. Люди пришли за ответами

В Бишкеке проходит встреча мэра Албека Ибраимова с жителями Октябрьского района. Ее формат — вопрос-ответ. Это традиционная встреча, ежегодно проводимая мэрией и ее структурными подразделениями.

Фото ИА «24.kg». Мэр Бишкека Албек Ибраимов на встрече с горожанами

И первый вопрос — незаконное строительство в 12-м микрорайоне. При этом разрешение на строительство еще не получили, но, по словам мэра, по этому участку есть решение Верховного суда в пользу собственника земли. «Но разрешение на строительство не дадим», — заверил мэр.

Заасфальтировать дорогу, решить вопрос с переданным в аренду придомовым участком — вопросы сыпались, как из рога изобилия.

Представитель инициативой группы горожан Вячеслав Воронин сказал, что пришел за ответами на вопросы по проекту детальной планировки.

«В ПДП планируется увеличение жилья в центре города почти вдвое. Мы хотим узнать, какие это будет иметь последствия для жителей. Насколько увеличится нагрузка на транспорт, если станет меньше свободных площадей? Где будут парковать автомобили? У нас уже сейчас летом перебои с водой, при увеличении жилых домов и населения просчитан ли этот момент? Просчитана ли нагрузка на канализацию и другую инфраструктуру? Мы считаем, что ПДП не учитывает изношенность коммуникаций», — сказал он.