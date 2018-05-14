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Общество

Топчут, крадут, ломают. Цветочные часы в Бишкеке могут исчезнуть

На центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке 3 мая появились цветочные часы. Традиционно каждую весну их высаживают работники муниципального предприятия «Тазалык».

За прошедшие одиннадцать дней посетителями площади вытоптано, украдено и сломано около 350 цветов разных сортов. Об этом сообщается на официальной странице МП «Тазалык» в социальной сети Facebook.

Горожан и гостей столицы призывают бережно относиться к труду работников «Тазалыка».

Давайте будем дарить Бишкеку цветы, а не отбирать их

МП «Тазалык»

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