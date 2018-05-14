В некоторых районах Бишкека два дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека и пригороде два дня не будет газа. Об этом сообщили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По их данным, в связи с ремонтными работами прекратят подачу голубого топлива:
- 15-16 мая — улица Койбагарова, №№ 51-59, переулок Терский, №№ 15-31; в районах, ограниченных улицами Горького, 18-й линией, Толстого, Байтика Баатыра; Шукурова, Джантошева, Карадарьинской, переулком Ясенским;
- 16-17 мая — в районе, ограниченном улицами Матыева, Абдыкадырова, Асаналиева, переулком Верхним;
- 16-17 мая — в селе Сокулук (улица Фрунзе).