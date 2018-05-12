Нападение на Сыргака Абдылдаева. Приговор не реабилитирует осужденных

МВД разъяснило позицию по поводу обращения общественных организаций об оправдании лиц, привлеченных к уголовной ответственности по делу о покушении на журналиста Сыргака Абдылдаева.

Приговором Первомайского райсуда от 18 декабря 2017 года сотрудники МВД признаны виновными без назначения наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Приговором Бишкекского городского суда от 15 февраля 2018 года приговор Первомайского районного суда оставлен без изменения.

Освобождение от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности не является реабилитирующим основанием.

В 2015 году приказом МВД Бакыт Парманкулов и Туратбай Уметов, работавшие в 2009 году в системе МВД, уволены из органов внутренних дел.

Дело возбудили по факту покушения на жизнь журналиста газеты «Репортер-Бишкек» Сыргака Абдылдаева. На него напали 3 марта 2009 года. После Сыргак Абдылдаев выехал из Кыргызстана и попросил убежища в Швеции. Следствие предъявило обвинение бывшим должностным лицам: председателю СГО Жаныбеку Бакиеву (заочно), первому заместителю председателя ГКНБ Турдубеку Алмаматову, начальнику ГУУР МВД Бакыту Парманкулову, начальнику ГУ МВД Расулберди Раимбердиеву, его заместителю Туратбаю Уметову и сотруднику ГКНБ майору Искендеру Соодонбекову.