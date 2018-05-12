20:28
USD 68.67
EUR 81.86
RUB 1.11
Общество

Нападение на Сыргака Абдылдаева. Приговор не реабилитирует осужденных

МВД разъяснило позицию по поводу обращения общественных организаций об оправдании лиц, привлеченных к уголовной ответственности по делу о покушении на журналиста Сыргака Абдылдаева.

Приговором Первомайского райсуда от 18 декабря 2017 года сотрудники МВД признаны виновными без назначения наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Приговором Бишкекского городского суда от 15 февраля 2018 года приговор Первомайского районного суда оставлен без изменения.

Освобождение от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности не является реабилитирующим основанием.

В 2015 году приказом МВД Бакыт Парманкулов и Туратбай Уметов, работавшие в 2009 году в системе МВД, уволены из органов внутренних дел.

Дело возбудили по факту покушения на жизнь журналиста газеты «Репортер-Бишкек» Сыргака Абдылдаева. На него напали 3 марта 2009 года. После Сыргак Абдылдаев выехал из Кыргызстана и попросил убежища в Швеции. Следствие предъявило обвинение бывшим должностным лицам: председателю СГО Жаныбеку Бакиеву (заочно), первому заместителю председателя ГКНБ Турдубеку Алмаматову, начальнику ГУУР МВД Бакыту Парманкулову, начальнику ГУ МВД Расулберди Раимбердиеву, его заместителю Туратбаю Уметову и сотруднику ГКНБ майору Искендеру Соодонбекову.
Ссылка:
просмотров: 1282
Версия для печати
Популярные новости
Дом с&nbsp;нарушениями. Как в&nbsp;Бишкеке продают незаконно построенные квартиры Дом с нарушениями. Как в Бишкеке продают незаконно построенные квартиры
Самаков: Меня хоть зарежьте и&nbsp;съешьте, а&nbsp;молодых осужденных отпустите Самаков: Меня хоть зарежьте и съешьте, а молодых осужденных отпустите
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Красавица из&nbsp;Сибири: В&nbsp;Кыргызстане меня всегда считали своей Красавица из Сибири: В Кыргызстане меня всегда считали своей
Бизнес
Международный аэропорт &laquo;Ош&raquo;&nbsp;&mdash; второй по&nbsp;величине аэропорт страны Международный аэропорт «Ош» — второй по величине аэропорт страны
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»
Социальные сети&nbsp;&mdash; эффективный способ общения с&nbsp;клиентом Социальные сети — эффективный способ общения с клиентом
MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в Европе и Новой Зеландии MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в Европе и Новой Зеландии