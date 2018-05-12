В Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный памяти бойцов спецназа «Альфа»

В Бишкеке на площади Победы состоялся митинг-реквием, посвященный памяти бойцов спецназа «Альфа» ГКНБ КР, погибших при исполнении своего служебного долга.

Именно в этот день, 12 мая, антитеррористическое подразделение понесло первые боевые потери.

Обязательный «третий тост» спецназовцы поднимают за четверых сотрудников «Альфы», погибших во время службы.

12 мая 2006 года, Кадамджай. Погибли полковник Абдурашид Осконалиев и лейтенант Кыял Бакиров, пятеро были ранены. Несмотря на это, задача была выполнена. Лейтенант Бакиров посмертно награжден орденом «Эрдик», полковник Осконалиев — орденом «Манас» II степени.

23 июля 2009 года, Ошская область. Во время антитеррористической спецоперации в Узгенском районе уничтожены пять боевиков. В бою погиб лейтенант Гапар Маманов. Посмертно награжден орденом «Манас» III степени.

5 января 2011 года, село Стрельниково, Чуйская область. Во время спецоперации ликвидированы четыре боевика джихадистской группировки «Жайшуль Махди». В ходе спецоперации погиб лейтенант «Альфы» Женишбек Бабраимов. Посмертно представлен к госнаграде.