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Общество

Отравление в санатории «Аврора». Директора курорта оштрафовали на 10 тысяч сомов

Директора санатория «Аврора» оштрафовали на 10 тысяч сомов за отравление отдыхающих. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По данным ведомства, с 7 мая 2018 года в инфекционное отделение территориальной больницы Иссык-Кульского района госпитализировали 24 человека. Накануне на лечении оставались 16 человек, восьмерых больных ранее выписали.

«Минздрав создал бригаду быстрого реагирования. На место выехали главный государственный санитарный врач Олег Горин и директор Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Толо Исаков. Они контролируют мероприятия по данному случаю, а также проверяют готовность к летнему туристическому сезону и к Играм кочевников», — говорится в сообщении.

Составлены протоколы и вынесены постановления о наложении штрафа на главного врача Иссык-Кульской территориальной больницы за неподачу своевременного экстренного извещения (5 тысяч сомов), директора санатория (10 тысяч сомов), ведомственного врача санатория (3 тысячи сомов), завскладом и завотделом питания (по 5 тысяч сомов).

По предварительным результатам лабораторных исследований, высеяна сальмонелла.
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