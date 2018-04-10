Суд оштрафовал активиста Мавляна Аскарбекова на 50 тысяч сомов

В Первомайском районном суде Бишкека завершился процесс по делу активиста Мавляна Аскарбекова. Судья Эмиль Каипов зачитал приговор.

Согласно вердикту суда, Мавляна Аскарбекова признали виновным в публичном призыве к насильственному захвату власти.

«Суд критически относится к показаниям Аскарбекова — как к попытке уйти от наказания. Кроме того, суд критически относится к показаниям дополнительных свидетелей. Однако, учитывая, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, суд приговаривает его к штрафу в размере 500 расчетных показателей (50 тысяч сомов. — Прим. ИА «24.kg»)», — сказал Эмиль Каипов.