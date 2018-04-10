В Кыргызстане у вертолетов Сил воздушной обороны вышел срок эксплуатации

У вертолетов Сил воздушной обороны Кыргызстана вышел срок эксплуатации. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники.

В частности, срок эксплуатации вышел у вертолетов Ми-8, Ми-8МТВ и Ми-24. «Известно, что два вертолета прекратят работу в конце апреля, еще один — в июне. Туристическим фирмам послали уведомление о прекращении поисково-спасательных операций», — сообщили источники.

Командующий Силами воздушной обороны Кылычбек Айдаралиев подтвердил ИА «24.kg», что, действительно, срок эксплуатации военной техники закончился. Однако, по его словам, это коснулось лишь «пары вертолетов».

«Вертолетов-то много. У пары вертолетов срок закончился. Сейчас планируем ремонтировать их. По каждому я не могу сказать. Информация разная, нужно смотреть формуляры», — рассказал Кылычбек Айдаралиев.