Гонки на внедорожниках. В эти выходные Offroad Kings празднует юбилей

На полигоне около села Озерного 14 и 15 апреля состоятся соревнования в честь 10-летия внедорожного клуба Offroad Kings.

10 лет общественное объединение выступает организатором зрелищных гонок на внедорожниках, развивая отечественный автоспорт, отправляется в экспедиции по Кыргызстану и за его пределами, продвигая страну как туристическое направление. Клуб работает над воспитанием молодежи, регулярно проводит выезды на субботники, пропагандирует внутренний автотуризм.

В рамках празднования юбилея клуб готовит двухдневную авто- и шоу-программу: конкурсы для гостей, вечернюю шоу-программу и дискотеку вечером 14 апреля, также продуман палаточный лагерь.

Участники будут соревноваться в следующих категориях: квадроциклы-дети, квадроциклы-взрослые, внедорожники по категориям от стандарта до непригодных для дорог общего пользования, грузовые автомобили.

Мероприятие состоится при поддержке Федерации авто-, мотоспорта и дорожной безопасности и местной администрации.

Начало соревнований в 12.00.

ИА «24.kg» является информационным партнером мероприятия.