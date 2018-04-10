Гонки на внедорожниках. В эти выходные Offroad Kings празднует юбилей

На полигоне около села Озерного 14 и 15 апреля состоятся соревнования в честь 10-летия внедорожного клуба Offroad Kings.
10 лет общественное объединение выступает организатором зрелищных гонок на внедорожниках, развивая отечественный автоспорт, отправляется в экспедиции по Кыргызстану и за его пределами, продвигая страну как туристическое направление. Клуб работает над воспитанием молодежи, регулярно проводит выезды на субботники, пропагандирует внутренний автотуризм.
В рамках празднования юбилея клуб готовит двухдневную авто- и шоу-программу: конкурсы для гостей, вечернюю шоу-программу и дискотеку вечером 14 апреля, также продуман палаточный лагерь.
Мероприятие состоится при поддержке Федерации авто-, мотоспорта и дорожной безопасности и местной администрации.
Начало соревнований в 12.00.
ИА «24.kg» является информационным партнером мероприятия.