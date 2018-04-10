Более 15 тысяч кыргызстанцев могут рассчитывать на пенсию в Турции

На пенсию в Турции могут рассчитывать более 15 тысяч кыргызстанцев. Об этом сообщил журналистам глава Социального фонда КР Тенизбек Абжапаров.

Накануне Кыргызстан и Турция подписали соглашение о пенсионном обеспечении и пенсионном страховании. Теперь граждане Турции и Кыргызстана имеют одинаковые права по выходу на пенсию.

«К примеру, кыргызстанец проработал 10 лет в КР, уезжает как мигрант в Турцию, официально устраивается на работу и работает еще 15 лет. Когда он выйдет на пенсию, за 15 лет платить будет Турция. Пенсия будет выплачиваться по тарифам той страны, где он находится. Турция применяет свое законодательство, а мы свое. За 15 лет Турция будет экспортировать нам отчисления мигрантов», — пояснил Тенизбек Абжапаров.

Соцфонд неоднократно запрашивал информацию о средней пенсии в Турции, но ответа не получил. «Свыше 15 тысяч граждан Кыргызстана официально работают в Турции. Более 5 тысяч граждан Турции трудоустроены в КР. У нас отчисления 27 процентов, а в Турции — 34 процента. Разный и возраст выхода на пенсию: в Турции мужчины уходят на пенсию в 60 лет, а в КР в 63. ТР намерена увеличить возраст выхода на пенсию для мужчин до 63 лет», — отметил Тенизбек Абжапаров.

Турция имеет 30 аналогичных соглашений с другими странами. Кыргызстан прорабатывает вопрос со странами ЕАЭС.

«Для нас это первый опыт. Гражданство менять нет необходимости. Соглашение касается и переселенцев, и мигрантов», — сказал глава Соцфонда КР.