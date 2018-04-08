Афиша на неделю: 9-13 апреля

27 февраля — 9 мая. Выставка «Кульджаке»

Экспозиция посвящена памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

1-15 апреля. Выставка «Отцы и дети/Отцы и деды»

Это совместный проект, в котором участвуют творческая группа «705», студия MUSEUM, «Асанбай-центр», кураторская группа — Улан Джапаров, Марат Раимкулов, Медер Ахметов.

«Асанбай-центр», 13.00-24.00.

9 апреля. Практическая лекция для детей об искусстве

Изучение истории искусства — это прекрасный повод поговорить с детьми о мифах и легендах, странах и культурах, обычаях и каждодневной жизни людей, живших сотни и тысячи лет назад. В каждой картине — судьбы и истории, которые заинтересуют ребенка и научат его задавать вопросы и самому искать ответы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

9 апреля. Игра в «Мафию»

Когда вы сядете за стол вместе с другими игроками, все, что было для вас привычным, начнет изменяться. Вы попадете в мир, который является уменьшенной копией обычного.

Dodo Pizza, 19.00.

9-13 апреля. Дни открытых дверей «Узнай про аутизм»

Весь апрель в ОО «Рука в руке» проходят дни открытых дверей, где каждый может узнать об аутизме и увидеть, как специалисты занимаются с особенными детьми, используя современные методики.

ОО «Рука в руке», 9.00-18.00.

10 апреля. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти затруднительного положения. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

10 апреля. Лекция «Таинство кыргызского языка»

Язык таит в себе много качеств, которые свойственны характеру и духу говорящего на нем народа. О том, что сокрыто в кыргызском языке, узнаете на лекции. Студентам предоставляют скидки.

Отель «Достук», 18.30.

10 апреля. Творческий вторник

В программе авторская песня, театральные номера, импровизации в рамках конкурса «Свободный микрофон».

Арт-кафе Studio247, 20.00.

11 апреля. Тренинг «Как начать зарабатывать на любимом деле»

Вы получите проверенные инструменты и технологии, которые помогут выбрать нишу и зарабатывать на любимом деле. Встреча для новичков, для тех, кто не может определиться, и для предпринимателей. Условия регистрации по ссылке.

12-13 апреля. Музыкальная сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 14.00.

12 апреля. Поэтическая фантазия «Евгений Онегин»

В представлении используются не только музыкальное сопровождение и яркая игра актеров, но и видеопроекционные декорации, что создает удивительное ощущение и экскурс не только по страницам произведения, но и по «энциклопедии русской жизни» того периода.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

12 апреля. Кинопремьеры

«Славные пташки» (мультфильм). Приключения маленького птенца Плои и куропатки-отшельника Гайрона. Судьба сводит их вместе, когда Плои, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Он уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину — тайное место в горах, где птицы смогут пережить суровую зиму.

«Титан» (фантастика). Американский военный Рик принимает участие в грандиозной космической программе. Лучшие умы планеты пытаются создать сверхлюдей, которые после гибели Земли обеспечат существование человечества на планете Титан. Однако генетические эксперименты приводят к совершенно непредсказуемым последствиям.

«Логово монстра» (ужасы). Двое парней, работая парковщиками у элитного ресторана, успешно обчищают дома богатых посетителей. Но однажды они обнаруживают истерзанную пленницу. Пытаясь спасти девушку, они сами оказываются все глубже в западне жестокого монстра.

«Рэмпейдж» (фантастика, боевик). Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем — удивительно умным альфа-самцом гориллы, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра.

13 апреля. Лекция от Рами Блекта «Как найти свое предназначение»

Рами Блект — учитель гармоничного развития личности, бизнес-тренер, ведический астролог, пропагандист здорового и трезвого образа жизни.

Jannat Regency, 18.00.

13 апреля. Сказка для взрослых «Лучший всадник короля»

В некотором королевстве только что победоносно закончена война. Главную атаку в решающем сражении возглавил некий отважный смельчак по имени Сильвестр, в одиночку поскакав на врага и воодушевив солдат. И на торжественной церемонии по случаю великой победы он должен предстать перед королем, государственной элитой, послами и журналистами. Однако оказывается, что на самом деле никакого храбреца-героя нет.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

13-14 апреля. XIII Бишкекский международный джаз-фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна»

Участвуют более десяти коллективов из США, Германии, Австрии, Израиля, Польши, Италии, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.