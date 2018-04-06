Берегите ноги. Как пройтись по тротуарам Бишкека и ничего не сломать

Фото ИА «24.kg». Вымощенный брусчаткой тротуар напротив кинотеатра «Россия»

Дорожный коллапс в Бишкеке из-за забастовки водителей маршруток выявил еще одну серьезную проблему — столичные тротуары находятся в плачевном состоянии. Ходить пешком даже по центру города — то еще удовольствие.

20 лет на ремонт всех тротуаров

Столичные власти утверждают, что о пешеходах не забывают и тротуары ремонтируют. Но денег, как всегда, не хватает. В аварийном состоянии большая часть тротуаров. Многие не ремонтировали с советских времен. А в проекты по реконструкции улиц городские власти тротуары не закладывали.

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В 2016 году, по данным муниципалитета, начали ремонт пешеходных дорожек в квадрате, ограниченном проспектами Манаса и Жибек Жолу, улицами Боконбаева и Абдрахманова. На это направили 50 миллионов сомов.

По данным муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис», в 2017 году отремонтировали 26 километров тротуаров. Глава МП Мирлан Амантуров объясняет, что речь идет о тех участках, которые не попали под реконструкцию дорог. Там тротуарная часть ремонтируется сразу.

В Бишкеке необходимо отремонтировать более двух тысяч километров тротуаров. «Бишкекасфальтсервис» в год делает ремонт от 60-70 до 100 километров. Мирлан Амантуров

«Несложно подсчитать, что на ремонт всех тротуаров потребуется 20 лет. Отмечу, что до 2015 года им вообще не уделяли внимания», — отметил он.

Чтобы решить проблему, по его словам, нужны деньги. А пока масштабы ремонта тротуаров незаметны: в прошлом году положили асфальт на отдельных участках бульвара Эркиндик, улиц Киевской, Манаса, Фрунзе, Жибек Жолу, Тыныстанова, Садырбаева (бывшая Баха), в Чон-Арыке и Орто-Сае.

В 2018 году «Бишкекасфальтсервис» планирует продолжить ремонт. В частности, обновят тротуар на улице Московской от проспекта Манаса в западном направлении.

Вдоль дороги по улице Ахунбаева от улицы Шабдана Баатыра до улицы Достоевского сделают новый тротуар.

30 километров

«Раньше людям приходилось идти по проезжей части. Планируем закончить работу до июня. Всего хотим отремонтироватьтротуаров без учета капитального ремонта дорог», — сказал он.

Чиновник отметил, что в жилых массивах столицы насчитывается еще около 600 километров проблемных участков, где тротуаров вообще нет.

Асфальт или брусчатка?

«Мы укладываем только асфальт, брусчатка недолговечна, зимой на ней снег не тает, образуется лед. Да и неудобная она. Если гулять, например, с коляской, брусчатка дает вибрацию», — отметил специалист.

В то же время именно брусчатку выбрали для тротуара на улице Тыныстанова. За реконструкцию дорожного полотна и тротуара на этом участке отвечает Управление капитального строительства. По словам его руководителя Нурлана Эшенбаева, материал, который применяется при строительстве, определяется проектом.

В центре города часто приходится менять и ремонтировать коммуникации, и каждый раз для этого вскрывают асфальт. Вот и выбирают брусчатку. Нурлан Эшенбаев



«Потом необходимо заново асфальтировать. Брусчатка в этом плане намного удобнее. Такое покрытие легко разобрать, а затем заново уложить. В каждом материале есть свои плюсы и свои минусы», — считает Нурлан Эшенбаев.

По его словам, всего за два года в рамках реконструкции дорог по китайскому гранту отремонтируют и построят 180 километров тротуаров.

Единый стандарт для Бишкека

Кстати, некоторые участки пешеходных зон вымощены бетонными плитами. Иногда на небольшом отрезке может быть брусчатка самых разных видов и размеров: какой выложит владелец магазина перед крыльцом, тот и будет. Такое лоскутное одеяло точно облик города не украшает. Остается надеяться, что вскоре все заменят и приведут к единому виду.

В Бишкекглавархитектуре, которая, по логике, должна отвечать за внешний вид города, сообщили, что сейчас разрабатывается техническое задание на городские стандарты, что позволит привести к единому стилю улиц Бишкека. В них учитываются не только тротуары, но и фасады зданий, вывески и многое другое.

В мэрии отметили, что определяют список аварийных участков тротуаров, нуждающихся в ремонте, районные администрации.

С заявками туда может обратиться любой горожанин. Вот только найдутся ли деньги на реализацию всех пожеланий бишкекчан?