Берегите ноги. Как пройтись по тротуарам Бишкека и ничего не сломать

Дорожный коллапс в Бишкеке из-за забастовки водителей маршруток выявил еще одну серьезную проблему — столичные тротуары находятся в плачевном состоянии. Ходить пешком даже по центру города — то еще удовольствие.
20 лет на ремонт всех тротуаров
Столичные власти утверждают, что о пешеходах не забывают и тротуары ремонтируют. Но денег, как всегда, не хватает. В аварийном состоянии большая часть тротуаров. Многие не ремонтировали с советских времен. А в проекты по реконструкции улиц городские власти тротуары не закладывали.
По данным муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис», в 2017 году отремонтировали
«Несложно подсчитать, что на ремонт всех тротуаров потребуется 20 лет. Отмечу, что до 2015 года им вообще не уделяли внимания», — отметил он.
В Бишкеке необходимо отремонтировать более двух тысяч километров тротуаров. «Бишкекасфальтсервис» в год делает ремонт от 60-70 до 100 километров.Мирлан Амантуров
Чтобы решить проблему, по его словам, нужны деньги. А пока масштабы ремонта тротуаров незаметны: в прошлом году положили асфальт на отдельных участках бульвара Эркиндик, улиц Киевской, Манаса, Фрунзе, Жибек Жолу, Тыныстанова, Садырбаева (бывшая Баха), в Чон-Арыке и Орто-Сае.
В 2018 году «Бишкекасфальтсервис» планирует продолжить ремонт. В частности, обновят тротуар на улице Московской от проспекта Манаса в западном направлении.
Вдоль дороги по улице Ахунбаева от улицы Шабдана Баатыра до улицы Достоевского сделают новый тротуар.
Чиновник отметил, что в жилых массивах столицы насчитывается еще около
Асфальт или брусчатка?
В то же время именно брусчатку выбрали для тротуара на улице Тыныстанова. За реконструкцию дорожного полотна и тротуара на этом участке отвечает Управление капитального строительства. По словам его руководителя Нурлана Эшенбаева, материал, который применяется при строительстве, определяется проектом.
В центре города часто приходится менять и ремонтировать коммуникации, и каждый раз для этого вскрывают асфальт. Вот и выбирают брусчатку.
В центре города часто приходится менять и ремонтировать коммуникации, и каждый раз для этого вскрывают асфальт. Вот и выбирают брусчатку.Нурлан Эшенбаев
«Потом необходимо заново асфальтировать. Брусчатка в этом плане намного удобнее. Такое покрытие легко разобрать, а затем заново уложить. В каждом материале есть свои плюсы и свои минусы», — считает Нурлан Эшенбаев.
По его словам, всего за два года в рамках реконструкции дорог по китайскому гранту отремонтируют и построят
Единый стандарт для Бишкека
Кстати, некоторые участки пешеходных зон вымощены бетонными плитами. Иногда на небольшом отрезке может быть брусчатка самых разных видов и размеров: какой выложит владелец магазина перед крыльцом, тот и будет. Такое лоскутное одеяло точно облик города не украшает. Остается надеяться, что вскоре все заменят и приведут к единому виду.
В Бишкекглавархитектуре, которая, по логике, должна отвечать за внешний вид города, сообщили, что сейчас разрабатывается техническое задание на городские стандарты, что позволит привести к единому стилю улиц Бишкека. В них учитываются не только тротуары, но и фасады зданий, вывески и многое другое.
В мэрии отметили, что определяют список аварийных участков тротуаров, нуждающихся в ремонте, районные администрации.