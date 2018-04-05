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Общество

Первый кинотеатр открывается в Саудовской Аравии за последние 35 лет

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 апреля начнет работу первый кинотеатр после более чем 35 лет запрета. Об этом сообщает Reuters.

Власти страны в течение пяти лет планируют открыть еще 40 кинотеатров по всей стране. По данным агентства, они (в отличие от других публичных мест) не будут разделяться на мужские и женские.

Источник агентства рассказал, что первой картиной, которую покажут на большом экране, будет супергеройский фильм от Marvel «Черная Пантера».

Правительство страны анонсировало планы по снятию запрета на кинотеатры в 2017 году. Таким образом власти хотят дать толчок развитию экономики.

Ранее в Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии.
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