22:59
USD 68.38
EUR 84.31
RUB 1.19
Общество

Снос объектов вдоль трассы Бишкек — Кара-Балта. Сколько людей пострадает

Процесс выплаты компенсаций лицам, чье имущество или бизнес пострадает при реконструкции трассы Бишкек — Кара-Балта, на стадии завершения. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

На трассе определено 284 домохозяйства, подпадающих под проект. В общей сложности в них проживают 958 человек.

В результате реализации проекта 114 домохозяйств (65 с правом собственности, 49 без права собственности) потеряют 9 тысяч 187 квадратных метров земли. 1 тысяча 984 квадратных метра считаются самозахватом.

64 домохозяйства потеряют 97 фруктовых, 104 неплодоносящих и 47 декоративных деревьев.

Под снос попадает 3 жилых дома и 12 вспомогательных зданий площадью 268 квадратных метров, 214 квадратных метров под шестью навесами и фундамент недостроенного дома. Всего пострадает 16 домохозяйств.

Снесут 23 павильона и 26 вспомогательных сооружений, перенесут 93 контейнера, 19 ворот и 54 забора. 142 предпринимателя вынуждены закрыть или переместить бизнес. 18 торговых точек признали нелегитимными, и 6 из них снесут.

85 человек (32 официально оформленных и 53 неоформленных) потеряют работу.

Независимая международная компания Eptisa, являющаяся консультационной компанией по надзору за строительством, подготовила план по изъятию земель и переселению. ОсОО «REVEAL» подготовило отчет по оценке компенсаций за потерю имущества, занятости и доходов для лиц, подпадающих под воздействие проекта.
Ссылка:
просмотров: 578
Версия для печати
Материалы по теме
Реабилитация трассы Бишкек — Кара-Балта временно приостановлена
Реабилитация трассы Бишкек — Кара-Балта: возводится насыпь
Попавшим под расширение дороги Бишкек — Кара-Балта АЗС выплатят компенсации
На трассе Бишкек — Кара-Балта началась вырубка деревьев
Решение о сокращении ремонта трассы Бишкек — Кара-Балта принималось коллегиально
Подрядчик не знает, что делать со старым асфальтом трассы Бишкек — Кара-Балта
Сколько стоит километр скандальных дорог Кыргызстана
Депутат Жогорку Кенеша назвал министра транспорта и дорог «кошельком»
Популярные новости
Транспортный коллапс. В&nbsp;мэрии Бишкека заявляют о&nbsp;провокации Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации
Торговые центры Бишкека. Как мы&nbsp;искали пожарные выходы и&nbsp;планы эвакуации Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации
Транспортное лобби. Список тех, в&nbsp;чьих руках маршруточный бизнес Бишкека Транспортное лобби. Список тех, в чьих руках маршруточный бизнес Бишкека
Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в&nbsp;самом дорогом городе мира Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в самом дорогом городе мира
Бизнес
Блокчейн в&nbsp;Кыргызстане возможен. Законодательство к&nbsp;нему дружелюбно Блокчейн в Кыргызстане возможен. Законодательство к нему дружелюбно
Вас ждут СКИДКИ и&nbsp;крутые ПОДАРКИ на&nbsp;открытии нового O!Store в&nbsp;ЦУМе Вас ждут СКИДКИ и крутые ПОДАРКИ на открытии нового O!Store в ЦУМе
Сотрудники международных аэропортов &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;&laquo;Ош&raquo; вышли на&nbsp;субботник Сотрудники международных аэропортов «Манас» и «Ош» вышли на субботник
Вызови такси бесплатно! Вызови такси бесплатно!