Процесс выплаты компенсаций лицам, чье имущество или бизнес пострадает при реконструкции трассы Бишкек — Кара-Балта, на стадии завершения. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

На трассе определено 284 домохозяйства, подпадающих под проект. В общей сложности в них проживают 958 человек.

В результате реализации проекта 114 домохозяйств (65 с правом собственности, 49 без права собственности) потеряют 9 тысяч 187 квадратных метров земли. 1 тысяча 984 квадратных метра считаются самозахватом.

64 домохозяйства потеряют 97 фруктовых, 104 неплодоносящих и 47 декоративных деревьев.

Под снос попадает 3 жилых дома и 12 вспомогательных зданий площадью 268 квадратных метров, 214 квадратных метров под шестью навесами и фундамент недостроенного дома. Всего пострадает 16 домохозяйств.

Снесут 23 павильона и 26 вспомогательных сооружений, перенесут 93 контейнера, 19 ворот и 54 забора. 142 предпринимателя вынуждены закрыть или переместить бизнес. 18 торговых точек признали нелегитимными, и 6 из них снесут.

85 человек (32 официально оформленных и 53 неоформленных) потеряют работу.

Независимая международная компания Eptisa, являющаяся консультационной компанией по надзору за строительством, подготовила план по изъятию земель и переселению. ОсОО «REVEAL» подготовило отчет по оценке компенсаций за потерю имущества, занятости и доходов для лиц, подпадающих под воздействие проекта.