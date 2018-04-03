Почему акция «Мы задыхаемся!» не смогла собрать сторонников? Мнения участников

Фото ИА «24.kg». На митинг «Мы задыхаемся» пришло немного людей

На митинг «Мы задыхаемся!» сегодня пришло не более 100 человек, хотя изначально организаторы были уверены, что присоединится не меньше одной тысячи тех, кто поддержит акцию.

А на что рассчитывали организаторы, если митинг был назначен на разгар рабочего дня? Очевидно, те, кто даже теоретически решил поддержать их, просто не смогли присутствовать.

Винегрет

Возможно, причина малого количества не только в рабочем дне, но и в попытке объять необъятное. Лозунги кричали и о вырубке деревьев, и о плане детальной планировки, и о коррупции в городских службах, и об аварии на ТЭЦ, и даже содержали политические требования: «Мэра в отставку!»

Не наблюдалось и консолидации сил, хотя подобные попытки и были. К участию пригласили представителей организаций, защищающих горожан, активистов с Душанбинки, владельцев гаражей, собственность которых увозят из-за строительства дорог, и просто неравнодушных горожан.

Были на митинге и те, кто пришел, кажется, воспользоваться возможностью напомнить о себе, прокричав в мегафон «Мэр, кетсин» и рассказав в телекамеры о своей борьбе с коррупцией и за экологию.

Нет у нас ничего. Кроме митингов

Одним из организаторов акции стала Партия зеленых. Хотя это политическое объединение в Кыргызстане создано давно, в последние годы о партии практически ничего не было слышно. Хорошая возможность напомнить бишкекчанам о себе.

Председатель Партии зеленых Эркин Булекбаев признался, что в объединении нет структуры, экспертов или специалистов, способных провести экологический мониторинг.

Поэтому в своих заявлениях они опирались, как принято сейчас говорить, на открытые данные мэрии и «Зеленхоза».

«Есть ли у нас экологи? Кандидат юридических наук по экологическому праву Динара Кутманова в политсовете партии. Вообще, сейчас в наших рядах около 6 тысяч активных членов партии. Когда-то было 17 тысяч, но многие ушли. Мы проводим постоянную работу, но не все освещаем», — поделился он.

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Мэрия Бишкека, напомним, сообщала, что в 2017 году в столице снесли 2 тысячи 938 деревьев, из них аварийными были лишь 840. При этом на улицах города посажено 10,2 тысячи саженцев. В 2018-м планируют высадить 11,6 тысячи саженцев хвойных, лиственных деревьев и кустарников, а спилить 2,5 тысячи деревьев.

По мнению лидера Партии зеленых, городские власти должны идти на диалог с горожанами. Необходимо вывесить генеральный план и обсудить его с представителями каждой улицы, района, ТСЖ.

Мы с вами, но лучше на диване

Общественное мнение традиционно большинство предпочло высказывать, лежа на диванах. На митинг собралось, напомним, всего-то около 100 человек.

Эркин Булекбаев видит причину малочисленности акции в другом. Главный «зеленый» считает, она в антиконституционном решении Ленинского суда Бишкека о запрете проведения митинга.

А у председателя Общественного фонда «Наше право» Каличи Умуралиевой другое мнение. Она считает, что не было проведено большой работы для привлечения людей.

«Сегодняшняя акция проходила под эгидой Партии зеленых. Люди были оповещены, но необходимо проговаривать четкие позиции — тогда приходят на такое хорошее мероприятие», — сказала Калича Умуралиева.

Когда нет конкретики, сложно вытащить людей. Тем более в рабочий день Калича Умуралиева

«Для объединения различных сил необходима долгая кропотливая работа. Ведь кто приходит на митинги? Те, кто заинтересован в решении какой-то проблемы. Они уже знают, чего требовать. Но даже разрозненные силы дают результат», — добавила она.

Интересуемся, как мэрия может наладить отношения с горожанами.

По мнению Каличи Умуралиевой, городским властям следует проводить хорошие слушания по плану детальной планировки, особенно по зеленой зоне, рассказать, где проходят границы этих зон, как будет происходить озеленение, какие у них есть предложения.

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«Сейчас план детальной планировки непонятен. У мэрии же есть все эти документы», — говорит она.

По ее словам, на встрече с руководителем Бишкекглавархитектуры Асхатом Тулебердиевым он сказал, что в данное время пересматриваются все проекты реконструкции, чтобы было меньше вырубки деревьев.

«Но это можно же делать с привлечением общественности. Взять, например, улицу Юнусалиева и доложить: планировалось вырубить 100 деревьев, но после пересмотра проекта придется снести только 10. Полив остается, арык будет течь. Если человек будет понимать, то он и поддерживать будет. А сейчас как мы будем власть поддерживать, если она что-то и делает, но никто конкретно ничего не видит. Вышел бы мэр и сказал: вот такое принял решение, здесь будет так, а здесь эдак. Можно же?» — сказала Калича Умуралиева.