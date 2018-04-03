Судья, рассматривающая иски к Zanoza.kg, уволена. Нарушила судейскую этику

Судья Октябрьского районного суда Бишкека Гульчехра Оморова лишилась работы. Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков по представлению дисциплинарной комиссии Совета судей подписал указ об освобождении Гульчехры Оморовой от занимаемой должности.

Как стало известно ИА «24.kg», на нее поступили две жалобы. Одну из них в дисциплинарную комиссию направила заместитель генерального прокурора Людмила Усманова.

По данным главного надзорного органа страны, судья Гульчехра Оморова общалась в кабинете с истцом - бывшим прокурором Нарынской области после процесса. Это является грубым нарушением судейской этики. После судебного заседания он зашел к ней в кабинет, где пробыл час. Сама Гульчехра Оморова утверждает, что истец зашел к ней внезапно и выгнать его она не могла.

Отмечается, что Гульчехра Оморова приняла положительное решение в пользу бывшего прокурора. Позже вышестоящая судебная инстанция ее решение отменила. Заявитель восстановлен на работе и должен получить компенсацию.

Судья Гульчехра Оморова выносила решения по одному из исков в защиту теперь уже бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева против журналистов сайта Zanoza.kg. Иск касался статьи Нарына Айыпа, опубликованной 22 октября 2015 года. Гульчехра Оморова постановила опровергнуть статью в течение пяти дней, а с «Про Медиа» и Нарына Айыпа взыскать по три миллиона сомов.

Гульчехра Оморова также выносила решение по иску депутата СДПК Дастана Бекешева к гражданскому активисту Мавляну Аскарбекову.