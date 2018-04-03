Именем Чингиза Айтматова назовут одну из улиц Ташкента

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление «О широком праздновании 90-летия со дня рождения великого писателя и общественного деятеля Чингиза Айтматова». Об этом сообщил «Интерфакс».

Согласно постановлению, одной из центральных улиц Ташкента присвоят имя писателя.

Великий писатель Чингиз Айтматов является выдающейся личностью, гордостью не только кыргызского, но и всех тюркских народов, в том числе народа Узбекистана, большим другом которого он был. Шавкат Мирзиеев

В рамках празднования юбилея снимут документальный и художественный фильмы о писателе, поставят спектакль и издадут книгу воспоминаний «Чингиз Айтматов и Узбекистан».

В стране пройдут творческие встречи и литературные вечера, посвященные жизни и творчеству писателя.

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Народный писатель Кыргызстана, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, Герой КР Чингиз Айтматов родился в 1928 году в селе Шекер Таласской области. Жил и работал на родине, в России и странах Бенилюкса, став первым послом независимого Кыргызстана.

Автор многочисленных рассказов, повестей и ряда романов («Белый пароход», «Буранный полустанок», «Тавро Кассандры»). Многие из его произведений экранизировали. Книги писателя издавались на 150 языках.

Чингиз Айтматов скончался летом 2008 года в клинике в Германии на 80-м году жизни. Похоронен в мемориальном комплексе «Ата-Бейит» близ Бишкека.